Zjistit, zda trpíte histaminovou intolerancí (HIT), je běh na dlouhou trať. Snadno se totiž zaměňuje s přecitlivělým trávením nebo alergií. Mohou být dny, kdy vás netrápí žádné obtíže, a najednou vás druhý den začne svědit celé tělo. V některých případech mohou obtíže souviset s tím, co právě sníte. Nejde přitom o klasickou potravinovou alergii. Problémem může být hormon a neurotransmiter histamin.
Od bolesti břicha až k vyrážce
Histamin se v potravinách vyskytuje přirozeně a plní v těle řadu důležitých fyziologických funkcí. Působí například v imunitním systému a podílí se na sekreci žaludeční kyseliny, rozšiřování cév, přenosu nervových signálů a řadě dalších procesů.
Tělo si jej tvoří samo, stejně jako specifické enzymy, které ho následně odbourávají. Potíže mohou nastat tehdy, když organismus nedokáže histamin dostatečně odbourávat.
„Při podezření na histaminovou intoleranci se používá cílená eliminační dieta s omezením potravin bohatých na histamin, po níž následuje postupné znovuzařazování potravin,“ vysvětluje Hana Sládková Kavínová, vědecká specialistka na nutriční genetiku v GHC Genetics.
Potraviny, které mohou být rizikové
Projevy HIT jsou individuální a mohou se proměňovat v čase. „Obtíže často nastupují relativně krátce po konzumaci potravy s vysokým obsahem histaminu. Může jít o projevy, jako jsou kopřivka, svědění, otoky, nadýmání, křeče, průjem, zvracení, bolesti břicha či hlavy, rýma, ztížené dýchání, nízký krevní tlak, bušení srdce, nevolnost nebo závratě,“ vyjmenovává odbornice.
Pozor na ohřev
Když jídlo zchladne a stojí, bakterie v něm dál tvoří histamin. Čím déle jídlo skladujete, tím víc histaminu obsahuje. I proto se lidé trpící HIT nemohou svézt na vlně krabiček do práce nebo vaření na více dní. Jedinou možnou variantou je pro ně jídlo hned po uvaření zamrazit, protože nízké teploty tvorbu histaminu zastaví.
Ve vysokých koncentracích se podle Sládkové Kavínové histamin vyskytuje zejména v uzených a konzervovaných rybách (tuňák, makrela, sleď a sardinky), uzeninách, plísňových či zrajících sýrech, fermentovaných potravinách (kysané zelí, sójová omáčka, salám), v pivu a vínu.
U některých lidí mohou obtíže vyvolat i rajčata, lilek, banány, ananas, citrusy, avokádo, špenát nebo feferonky.
Důležité je přitom počítat s tím, že každý člověk může reagovat na jiné potraviny a svou roli hraje i jejich množství nebo čerstvost. Nízkohistaminová dieta proto nemusí znamenat doživotní zákaz celé skupiny potravin. Po úvodní eliminační fázi je vhodné jednotlivé potraviny postupně zkoušet znovu zařazovat a sledovat, jak na ně reagujete. S nastavením jídelníčku pomůže lékař nebo nutriční terapeut.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.