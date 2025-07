Co je jagua tetování? Dočasné tetování jagua gelem vypadá na kůži téměř jako tetování opravdické. Je to jeho krásným modrošedým až černým vybarvením, které jagua zanechává na kůži. Vydrží na těle jeden až tři týdny.

Jagua je přírodní rostlinné barvivo původně amazonských indiánů. Pro domorodce mělo a má zdobení těla jaguou nejenom estetický, ale hlavně rituální, duchovní a sociální význam.

Jagua neboli Genipa americana (Janiba kopinatá) je 8–20 metrů vysoký strom, který roste v tropických lesích Střední a Jižní Ameriky. Právě šťáva z jeho plodů umí obarvit kůži do tmavomodra a kromě toho má i repelentní účinky.

je 8–20 metrů vysoký strom, který roste v tropických lesích Střední a Jižní Ameriky. Právě šťáva z jeho plodů umí obarvit kůži do tmavomodra a kromě toho má i repelentní účinky. Jagua gel, kterým se maluje na tělo, vzniká přidáním xantanové gumy a esenciálního oleje (většinou eukalyptu) do čerstvé jagua šťávy. Tím se pak maluje přímo na tělo – buď štětcem, nebo z kornoutků.

Stejně jako u malování hennou i barvivo v jagua gelu proniká do svrchních vrstev pokožky a obarvuje ji. Než se jagua na kůži vybarví, potřebuje čas. Trvá totiž 12 až 24 hodin, než je zbarvení na kůži po sloupnutí zaschlého jagua gelu viditelné. Aby se jagua na kůži krásně dotmava vybarvila, je potřeba, aby: jagua gel byl čerstvý nebo důsledně uchovávaný v mrazáku

kůže byla před nanášením zbavená mastnoty

gel působil na kůži aspoň 2–4 hodiny

pomalovaná kůže byla udržovaná v teple Pozor na efekt: Na tmavé kůži se jagua vybarví skoro do černa, na světlé do modrošeda.

Stejně jako u henny záleží hodně na tom, kam na tělo jaguou malujeme.