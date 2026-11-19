Pravidelně se jí zkrášlují hollywoodské hvězdy, odteď to ale budou dělat i Češky. O čem je tedy řeč?
Co je vlastně gua sha?
Běží o jakési ploché destičky ve tvaru srdce, válečky nebo placaté kamínky z minerálů, kterými se masíruje obličej, krk, šíje a výstřih, ale provádějí se i masáže na zádech, hýždích, pažích či nohou. Jemně se tak stimuluje činnost lymfatického systému a podpoří odbourávání toxinů ven z těla.
Pokud k této relaxační masáži vyčištěné pleti kromě destiček gua sha přidáte i pleťový olej, třeba mandlový či kokosový pro všechny typy pleti, arganový a jojobový pro problematickou a mastnou pleť, určitě neuděláte chybu. Můžete ale také použít pleťové krémy, séra či jiné oleje podle vlastního výběru.
Díky masáži kamenem se výživné produkty rychleji vstřebají do pokožky, a jejich účinek se tak umocní. Stačí je používat jen několik minut denně, ideálně po koupeli před spaním, pleť pak bude jemná a zářivá.
Ovšem pozor! Gua sha se nehodí při ekzémech, spáleninách od slunce nebo při problémech se srážlivostí krve.
Kde se technika vzala?
Původem vychází z principů tradiční čínské medicíny. Název gua sha (čteme gvaša) se v textu o klasické čínské medicíně z roku 220 n. l. popisuje jako „škrábání nefritem“. Jde o to prokrvit pleť až do zarudnutí, aby se sama uzdravila.
Dnes jde spíš o jakési jemné klouzání po pokožce, a protože masážní destičky, placky nebo válečky se vyrábějí z přírodních krystalů růženínu, nefritu a křemene, které samy o sobě už mají blahodárné účinky, úspěch péče je zaručen.
Kdy a jak masáž provádět?
Ideální je večer před spaním. To proto, že přes noc probíhají v pokožce nejrůznější procesy, masáží je zintenzivníte, povzbudíte tvorbu kolagenu a rozproudíte lymfu, která pokožku zbaví toxinů. Před masáží je vhodné vypít sklenku čisté vody.
Kamínky gua sha před procedurou můžete nahřát v teplé vodě a příjemně rozmazlit tvář nebo jinou část těla hřejivou masáží. Nebo naopak, na chvíli dejte kámen do ledničky, pak se pleť nádherně vypne. Hotovo? Tak jdeme na to.
Než začnete s masáží, je třeba pleť vyčistit, tedy odlíčit a umýt. Na to je tu další moderní, a ne tak běžná pečující vychytávka, konjaková houbička čili přírodní pomůcka vyrobená z asijské stejnojmenné rostliny.
Roste ve vyšších nadmořských výškách, daleko od civilizace, hlavně v Japonsku a některých dalších částech východní a jihovýchodní Asie. Konjak je velmi bohatý na minerály jako hořčík, zinek, niacin, kyselinu listovou a vitaminy. Možná znáte konjakové těstoviny nebo rýži, které vám pomůžou s hubnutím. Ale nám jde teď o kosmetiku, konkrétně pomůcku připomínající mořskou houbu.
Na houbičku můžete nanést přípravek, kterým myjete obličej, pleťové mléko, gel, krém… Přípravek konjakem krouživými pohyby nanášejte na celou tvář, krk a dekolt. Pleť jemně vyčistíte, odstraníte odumřelé buňky, namasírujete a pěkně prokrvíte. Výsledkem bude krásně čistá a rozzářená pokožka.