Galaxy Buds4: sluchátka s AI, lepším ANC a designem

Samsung na Galaxy Unpacked 2026 představil nová sluchátka Galaxy Buds4 a Buds4 Pro. Nabízejí precizní zvuk, vylepšené potlačení hluku, funkce umělé inteligence a ergonomický design vytvořený na základě milionů dat o lidských uších.

Samsung na letošní akci Galaxy Unpacked 2026 v San Franciscu odhalil novou generaci bezdrátových sluchátek Galaxy Buds4. Modely Galaxy Buds4 a Galaxy Buds4 Pro přinášejí výrazné zlepšení zvuku, nové funkce založené na umělé inteligenci i design navržený pro maximální komfort při každodenním používání.

Výrobce při vývoji tvaru sluchátek analyzoval více než 100 milionů údajů o lidských uších a provedl tisíce simulací, aby dosáhl co nejpřesnější ergonomie. Výsledkem je konstrukce, která má dobře sedět většině uživatelů i při dlouhodobém nošení. Praktickým detailem je také poloprůhledné nabíjecí pouzdro, které umožňuje rychlou kontrolu správného uložení sluchátek i stavu nabíjení.

Hlavní inovace se ale skrývají především ve zvuku. Model Galaxy Buds4 Pro využívá nový akustický měnič s téměř bezrámečkovou konstrukcí a větší vibrační plochou membrány. Oproti předchozí generaci má zhruba o pětinu větší plochu, což se projevuje plnějšími basy a celkově dynamičtějším projevem. Sluchátka zároveň podporují přehrávání ve vysokém rozlišení až 24 bitů / 96 kHz, takže dokážou reprodukovat hudbu s velkou věrností.

Vylepšení se dočkalo také aktivní potlačení hluku (ANC). Nový algoritmus analyzuje tvar uší uživatele a upravuje potlačení hluku tak, aby bylo co nejúčinnější. V praxi to znamená lepší izolaci od okolního prostředí, ať už jde o kancelář, rušnou ulici nebo přeplněnou halu.

Samsung zapracoval i na kvalitě telefonních hovorů. Funkce Super Clear Call využívá strojové učení k oddělení hlasu od okolního hluku, takže druhá strana by měla slyšet uživatele jasněji i v hlučném prostředí.

Novinkou je také ovládání pomocí gest hlavou. Jednoduché přikývnutí například umožní přijmout hovor bez použití rukou. Sluchátka navíc podporují hlasové příkazy pro spuštění AI asistentů, jako jsou Gemini nebo Perplexity.

Galaxy Buds4 tak nejsou jen další generací bezdrátových sluchátek. Samsung je prezentuje jako chytrého audio asistenta, který kombinuje kvalitní zvuk, umělou inteligenci a pohodlí v rámci ekosystému Galaxy.

