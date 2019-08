1. Dobré světlo je základ

Každý fotograf začátečník by měl vědět, že světlo má při focení klíčovou roli. A v nejlepším případě to přirozené denní. Ideálním časem pro pořízení fotografie je tzv. zlatá hodina, tedy čas těsně po východu a před západem slunce, nebo naopak modrá hodina, což je doba po západu slunce.

V případě, že však světelné podmínky nejsou ideální, zapojte kreativitu. Zkuste přesunout světelný zdroj nebo snímaný předmět, foťte z netradičních úhlů. Nebojte se experimentovat, možná nakonec budete překvapeni, jak dobrý je konečný výsledek.



2. Dodržujte kompozici

Ačkoliv fotografie nemá žádná pravidla, najdeme přesto několik osvědčených triků od profesionálů, kterých je dobré se držet.

Základním trikem je pravidlo třetin. Co to znamená? Představte si, že záběr je rozdělený na 9 stejných částí, pomocí dvou svislých a dvou vodorovných čar.

Vámi fotografovaný objekt by pak měl být umístěn podél těchto čar anebo v místě, kde se protínají. Výsledná fotografie pak bude působit zajímavěji a dynamičtěji, než kdybyste se objekt rozhodli umístit přesně do středu záběru.

Focení vám značně usnadní funkce mřížky, kterou naleznete například u smartphonu Huawei P30 Pro. Ta rozdělí displej na třetiny a pomůže vám k dodržení správné kompozice.

Pokud se rozhodnete řídit pravidlem třetin a na fotografii vám vznikne prázdné místo, nebojte se jej vyplnit dalším, menším či méně výrazným předmětem.

3. Nezapomínejte na pozadí

Špatně zvolené prostředí dokáže zničit i tu nejzajímavější fotografii. Zkuste tomu předejít ještě před samotným focením a hledejte kolem sebe jednoduché, nevýrazné pozadí. To by totiž nikdy nemělo odvádět pozornost od foceného objektu.

Než stisknete spoušť, znovu zkontrolujte, co je viditelné v pozadí a zda vám kompozici nic neruší. Pokud vám v záběru přeci jen něco překáží, nebojte se smartphonem pohybovat či si objekt přiblížit zoomem.

Ačkoliv platí, že pozadí by mělo být jednoduché, zkuste se přesto podívat po něčem originálním. Zdrojů inspirace je mnoho – dobře poslouží například stará dřevěná prkna, knihy a noviny, nebo zajímavé látky.

Další možností je umělecké rozostření pozadí. To lze provést rovnou během focení za použití funkce smartphonu nebo následně v aplikaci pro úpravu fotografií. Výsledný snímek bude vypadat jako ze zrcadlovky.

4. Vybavte se správnou technikou

Ačkoliv jsou vaše fotografické dovednosti to nejdůležitější, perfektní výsledek nemůže vzniknout bez té správné techniky. Naštěstí už nemusíte vlastnit neskladné profesionální zrcadlovky, dnes vám ke všemu stačí dobře zvolený smartphone.

Například nový Huawei P30 lite s 48Mpx foťákem má v sobě zabudovanou umělou inteligenci, která okamžitě rozpozná, co zrovna fotíte a podle toho sama nastaví potřebné parametry. Na vás je už jen zmáčknout spoušť.

5. S filtry opatrně

Posledním krokem ke skvělému postu na Instagram je výsledná úprava fotky. Nezbytnou aplikací ve vašem smartphonu by tak měly být aplikace jako například VSCO, Unfold či Lightroom. Ty nabízejí širokou škálu možností úprav a jsou snadno dostupné.

Myslete však na to, že méně je někdy více. S filtry to obecně příliš nepřehánějte, někdy to je spíše na škodu a výsledná fotografie může ztratit původní kouzlo. Často si stačí pouze jemně pohrát s kontrastem či světlem a mistrovský kousek je na světě.

