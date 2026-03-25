Festival čokolády – sladký den plný zážitků už 2. května!

Návštěvníky čeká bohatý program, kde čokoláda nebude jen k ochutnání, ale i k obdivování a tvoření. Jedním z hlavních lákadel bude tesání do čokolády. Svůj um předvede Daniel Šefčík, autor čokoládových soch v muzeu, který přímo na festivalu vytvoří nový exponát. Chybět nebude ani čokoládová řeka a velký výběr čokolád z různých koutů světa.
Výjimečným hostem festivalu bude také Lucie Charvátová, členka elitního mezinárodního sdružení Cake Artist World čítajícího 300 top cukrářů z celého světa. Je držitelkou řady prestižních ocenění z mezinárodních cukrářských soutěží včetně vítězství na prestižní Cake International za inovaci v oboru. V rámci festivalu povede modelovací workshop, kde návštěvníci nahlédnou do světa profesionální cukrářské tvorby.
Pro děti je připraven zábavný program – kouzelník Pet, který bude kouzlit s čokoládou, a také různé hry v zahradě, kde se malí i velcí návštěvníci dosyta vyřádí. I kouzelník Pet má pro děti připraven workshop kouzel.
Na své si přijdou také dospělí, kteří mohou okusit snoubení čokoládových pralinek s rumy či vínem a zažít tak jedinečný chuťový zážitek.
Součástí festivalu budou i další kreativní workshopy – malování čokoládou na plátno či na jedlý papír. Celý den budeme tvořit rukama i fantazií.
Vstupenky na workshopy doporučujeme zakoupit předem na webu cokomuzeum.cz
Celým dnem bude znít hudba v podání kapely Jakodoma.
Festival čokolády nabídne jedinečné spojení chutí, řemesla, zábavy a inspirace – zkrátka program, který potěší všechny smysly.