Fantasy událost roku je tady

Jedna z nejočekávanějších knih letošního roku právě dorazila na pulty knihkupectví. Nakladatelství Leonardo vydává samostatný román z populární série o Zaklínači. Novinka s názvem Rozcestí krkavců se vrací ke kořenům cesty Geralta z Rivie, kdy slavný hrdina ještě vůbec není neohroženým zabijákem nestvůr, jak ho známe, ale mladým osmnáctiletým zaklínačem, který teprve začíná chápat tíhu svého osudu. Geralt opouští domovskou tvrz Kaer Morhen a vydává se na cestu, na které potkává nestvůry, zrádce, nové přátele i známé tváře, ale také lidské opovržení zaklínači.
„Nemohu se dočkat, až budou mít čtenáři příběh v rukou a budou kráčet po boku Geralta,“ říká o knize spisovatel Andrzeje Sapkowski. „Zažijí s ním zkoušky, které ho formovaly, a cestu, která ho nasměrovala k jeho osudu.“ Rozcestí krkavců je po dlouhých deseti letech novou knihou ze zaklínačského světa a její vydání je podpořeno koordinovaným světovým vydáním. Kniha vychází 30. září v překladu Stanislava Komárka s již tradičními ilustracemi Jany Komárkové.
Informace o knize:
Andrzej Sapkowski: Rozcestí krkavců
Série: Zaklínač
Počet stran: 280
Vydává Leonardo, 2025