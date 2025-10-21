Fantasy událost roku je tady

Právě vychází Rozcestí krkavců, nový román z oblíbené série Zaklínač Andrzeje Sapkowského.

Fantasy událost roku je tady: Právě vychází Rozcestí krkavců, nový román z oblíbené série Zaklínač Andrzeje Sapkowského. | foto: Archiv Vydavatelstvi Leonardo

Jedna z nejočekávanějších knih letošního roku právě dorazila na pulty knihkupectví. Nakladatelství Leonardo vydává samostatný román z populární série o Zaklínači. Novinka s názvem Rozcestí krkavců se vrací ke kořenům cesty Geralta z Rivie, kdy slavný hrdina ještě vůbec není neohroženým zabijákem nestvůr, jak ho známe, ale mladým osmnáctiletým zaklínačem, který teprve začíná chápat tíhu svého osudu. Geralt opouští domovskou tvrz Kaer Morhen a vydává se na cestu, na které potkává nestvůry, zrádce, nové přátele i známé tváře, ale také lidské opovržení zaklínači.

Fantasy událost roku je tady: Právě vychází Rozcestí krkavců, nový román z...

„Nemohu se dočkat, až budou mít čtenáři příběh v rukou a budou kráčet po boku Geralta,“ říká o knize spisovatel Andrzeje Sapkowski. „Zažijí s ním zkoušky, které ho formovaly, a cestu, která ho nasměrovala k jeho osudu.“ Rozcestí krkavců je po dlouhých deseti letech novou knihou ze zaklínačského světa a její vydání je podpořeno koordinovaným světovým vydáním. Kniha vychází 30. září v překladu Stanislava Komárka s již tradičními ilustracemi Jany Komárkové.

Informace o knize:

Andrzej Sapkowski: Rozcestí krkavců

Série: Zaklínač

Počet stran: 280

Vydává Leonardo, 2025

