Být účasten a soucítit, ale držet si odstup Některá povolání zvýšenou míru empatie předpokládají. Lektor ze společnosti Adpontes Jiří Sobek ale upozorňuje, že i zdravá empatie může být vyčerpávající. I proto na toto téma pořádá akreditované kurzy pro sociální služby. Zde pár jeho profi tipů:

Buďte k sobě empatičtí. Berte své pocity a potřeby vážně. Nenakládejte si příliš velkou zátěž. Neposuzujte sami sebe přísně. Nebuďte sami na sebe přehnaně nároční. Dobře pečujte především o sebe. Je to nutná podmínka, abyste se cítili spokojeně. A když se budete cítit spokojeně vy sami, budou se cítit dobře i lidé okolo vás.



Posilujte své sebeuvědomění. Párkrát za den se na chvíli zastavte a uvědomte si, jak se právě teď cítíte, co v tuto chvíli potřebujete. Zvláště v náročných situacích nepřestávejte vnímat své vlastní pocity. Vaše sebeuvědomění se posílí také tím, že na chvíli zaměříte pozornost na své tělo a uvědomíte si nejrůznější tělesné stavy, které v danou chvíli cítíte.



Stanovte si, kde jsou vaše hranice. Uvědomte si, co můžete dát druhým a co potřebujete sami pro sebe. Stanovujte své hranice i v běžných každodenních situacích. Například: „Rád bych si s tebou popovídal o tom, co tě trápí, ale jsem na to příliš unavený. Můžeme si najít nějaký čas třeba zítra?"



Nejste odpovědní za pocity druhých. Nechte jim jejich prostor. Vězte, že jsou schopni si se svojí situací poradit lépe, než se možná na první pohled zdá.