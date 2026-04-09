Přestaňte zajídat stres. Raději si zacvičte, efekt bude ještě lepší

Tereza Dusová
Každý reaguje na tlak jinak – někdo přestane jíst, jiný si naopak „obaluje nervy“ sladkým. Emoční přejídání sice krátkodobě pomůže, ovšem problém nevyřeší. A navíc přidá další!
Je v pořádku, když si jednou za čas dáte k televizi zmrzlinu, chipsy nebo si v restauraci objednáte smažený sýr s hranolkami. Je to vědomé porušení zásad zdravého stravování, jehož důsledky si uvědomujete. Problém ovšem nastává ve chvíli, kdy jídlem řešíte psychickou nepohodu. A navíc pravidelně.

„Emoční přejídání je nefunkční strategie zvládání emocí, která na chvíli stres zmírní, ale poté přijdou výčitky, kolik jídla člověk snědl, a vzniká začarovaný kruh, protože při zklamání ze sebe často opět sáhneme po jídle,“ popsala školní psycholožka a vedoucí Školního poradenského pracoviště Střední odborné školy Jarov Tereza Trčková.

Může nastat začarovaný kruh

Zmíněný stres je hlavním spouštěčem emočního přejídání, které je nejčastější poruchou příjmu potravy. A je jedno, zda pramení z hádky s partnerem, tlaku v práci nebo pocitu osamění.

Aby se s tím ale dalo něco dělat, je potřeba si problém uvědomit a chtít ho řešit dřív, než k psychickým problémům přibudou ještě ty fyzické – třeba cukrovka 2. typu, obezita nebo vysoký cholesterol. Ale není třeba chodit až tak daleko.

Příroda jako lék

Na vypořádání se s vypjatou situací pomáhá každému něco jiného. Tereza Trčková doporučuje: „Když přijde stres, je vhodné vědomě se zastavit a dát si pauzu, použít i relaxační dechové techniky. Někomu pomáhá jít do přírody, jiný si potřebuje s někým popovídat, nebýt na to sám. Pomáhají nám koníčky – někdo dokáže vypnout hlavu u opravy auta, někdo u pletení nebo šití.“

Jídlo je strava, nikoli lék.

„Když přijmu výrazné množství jídla, v břiše vznikne nepohoda. Může to vést k pálení žáhy, nadýmání, zácpě, průjmu, k ukládání viscerálního tuku, poruchám spánku, ale i poruchám nálady kvůli výčitkám a snížení sebevědomí. Je to komplexní problém, kterému je nutné se věnovat,“ vysvětluje odbornice.

Není ostudou hledat pomoc

Jak tedy ukonejšit nervy bez toho, abyste vyjedli celou lednici? Bohužel jednoznačný recept neexistuje. Přesto je tu pár tipů, které platí pro všechny.

„Stres budeme lépe zvládat při dostatečném spánku, kvalitní vyvážené stravě a dostatku přirozeného pohybu. Vhodné je zařadit do životního rytmu i silový trénink, klidně v obýváku,“ líčí Trčková.

Pokud však i přes všechna tato „preventivní opatření“ problém se zaháněním starostí jídlem přetrvává, rozhodně není žádná ostuda obrátit se na psychologa nebo terapeuta.

Jak už je většině společnosti dobře známo, psychické zdraví jde s tím fyzickým ruku v ruce a emoční přejídání je problém, který není radno bagatelizovat. Postavte se mu čelem dřív, než vám začne výrazněji komplikovat život a ničit zdraví.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

Nejčtenější

Rozběhněte se krok za krokem. Ideální je začít z chůze a hlídat si dech

Ilustrační snímek

Chcete zlepšit kondici a udělat něco pro svoje tělo? Běh bývá první, co nás napadne. Minimální náklady, minimální výbava… Co když to ale z nějakého důvodu nejde? Prvním stupínkem může být chůze, radí...

Dělit se o štěstí je pro mě přirozená věc, míní zpěvačka Lucie Bílá

Premium
Lucie Bílá

Láska je láska, eSeMeS nebo Neposlušné tenisky. Její hity a originální barvu hlasu zná každý, Lucie Bílá si přitom stále připadá jako Obyčejná holka, jak nazvala své poslední album. Stejné jméno...

Puntíky jsou ženské, něžné i elegantní. Přineste je do jarního šatníku

Blůza se zavazováním u krku s květinovým vzorem a puntíky vypadá skvěle i v...

Puntíky jsou vzor, který nikdy nevyjde z módy. Jsou hravé, jemné i elegantní zároveň a dokážou dodat outfitu nebo doplňku šmrnc. Máte na ně odvahu?

Divočina opět volá. Příroda se probudila, nebraňte se zvířecím vzorům

Hledáte elegantní svršek, který se hodí do práce i do divadla? Splývavá halenka...

Jestli něco nikdy nevyjde z módy, jsou to bezesporu zvířecí vzory, které se s prvními slunečními paprsky vracejí ve velkém stylu na scénu. Jak je nosit, abyste se proměnila v módní ikonu?

Jarní pleťový restart. Víme přesně, co teď vaše tvář potřebuje

Pokožce uděláte dobře, když s ní budete zacházet velmi něžně! Představte si, že...

Je načase přepnout péči o pleť na jarní režim. Víte, jak na to a co vaše pleť potřebuje pro to správné probuzení?

Přestaňte zajídat stres. Raději si zacvičte, efekt bude ještě lepší

Ilustrační fotografie

Každý reaguje na tlak jinak – někdo přestane jíst, jiný si naopak „obaluje nervy“ sladkým. Emoční přejídání sice krátkodobě pomůže, ovšem problém nevyřeší. A navíc přidá další!

9. dubna 2026

Jarní pleťový restart. Víme přesně, co teď vaše tvář potřebuje

Pokožce uděláte dobře, když s ní budete zacházet velmi něžně! Představte si, že...

Je načase přepnout péči o pleť na jarní režim. Víte, jak na to a co vaše pleť potřebuje pro to správné probuzení?

8. dubna 2026

Štíhlá díky pomerančové šťávě. Bude vám stačit jedna sklenice denně

ilustrační snímek

Toto lahodné tropické ovoce rozproudí spalování tuků na nejvyšší obrátky a ještě vám dodá spoustu energie. Takže honem, jdeme na to. Máte rádi pomeranče?

7. dubna 2026

Dělit se o štěstí je pro mě přirozená věc, míní zpěvačka Lucie Bílá

Premium
Lucie Bílá

Láska je láska, eSeMeS nebo Neposlušné tenisky. Její hity a originální barvu hlasu zná každý, Lucie Bílá si přitom stále připadá jako Obyčejná holka, jak nazvala své poslední album. Stejné jméno...

7. dubna 2026

Rozběhněte se krok za krokem. Ideální je začít z chůze a hlídat si dech

Ilustrační snímek

Chcete zlepšit kondici a udělat něco pro svoje tělo? Běh bývá první, co nás napadne. Minimální náklady, minimální výbava… Co když to ale z nějakého důvodu nejde? Prvním stupínkem může být chůze, radí...

6. dubna 2026

Poslouchejte své vnitřní hodiny a srovnejte se v čase. Tělo vám poděkuje

Ilustrační snímek

S tím, zda jste spíše „sovy“, nebo „skřivani“ nic neuděláte, ani kdybyste sebevíc chtěli. Jde spíš o to, aby takzvaný cirkadiální rytmus fungoval správně. Co pro to můžete udělat?

5. dubna 2026

Divočina opět volá. Příroda se probudila, nebraňte se zvířecím vzorům

Hledáte elegantní svršek, který se hodí do práce i do divadla? Splývavá halenka...

Jestli něco nikdy nevyjde z módy, jsou to bezesporu zvířecí vzory, které se s prvními slunečními paprsky vracejí ve velkém stylu na scénu. Jak je nosit, abyste se proměnila v módní ikonu?

4. dubna 2026

Puntíky jsou ženské, něžné i elegantní. Přineste je do jarního šatníku

Blůza se zavazováním u krku s květinovým vzorem a puntíky vypadá skvěle i v...

Puntíky jsou vzor, který nikdy nevyjde z módy. Jsou hravé, jemné i elegantní zároveň a dokážou dodat outfitu nebo doplňku šmrnc. Máte na ně odvahu?

3. dubna 2026

Vypněte obrazovky, popadněte knihu. Večer patří odpočinku, ne scrollování

Ilustrační snímek

Jsme online od rána do noci. Obrazovky nás provázejí v práci, doma i těsně před spaním. Místo klidu přichází únava, roztěkanost a špatný spánek. Neustálé připojení si vybírá daň, kterou často začneme...

2. dubna 2026

Síla odpuštění. Přiznejte si chybu a jděte dál, ať nespadnete do deprese

Pravděpodobně se cítíte v bezvýchodné situaci, přijde vám, že nastal konec...

Odpustit sám sobě je často mnohem těžší než odpustit druhým. Jde ale o nezbytný krok k nalezení vnitřního klidu. Bez schopnosti uzavřít mír s vlastní minulostí zůstáváte vězni viny.

1. dubna 2026

Líčení v barvě roku. Variabilní Cloud Dancer se skvěle kombinuje

Ilustrační snímek

Barva roku, vyhlášená renomovaným Pantone Color Institutem pro letošek, kraluje módě už třetí měsíc. A jemný obláčkově bílý odstín Cloud Dancer (něco jako „tanečník na oblacích“) se propisuje i do...

31. března 2026

