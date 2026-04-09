Je v pořádku, když si jednou za čas dáte k televizi zmrzlinu, chipsy nebo si v restauraci objednáte smažený sýr s hranolkami. Je to vědomé porušení zásad zdravého stravování, jehož důsledky si uvědomujete. Problém ovšem nastává ve chvíli, kdy jídlem řešíte psychickou nepohodu. A navíc pravidelně.
„Emoční přejídání je nefunkční strategie zvládání emocí, která na chvíli stres zmírní, ale poté přijdou výčitky, kolik jídla člověk snědl, a vzniká začarovaný kruh, protože při zklamání ze sebe často opět sáhneme po jídle,“ popsala školní psycholožka a vedoucí Školního poradenského pracoviště Střední odborné školy Jarov Tereza Trčková.
Může nastat začarovaný kruh
Zmíněný stres je hlavním spouštěčem emočního přejídání, které je nejčastější poruchou příjmu potravy. A je jedno, zda pramení z hádky s partnerem, tlaku v práci nebo pocitu osamění.
Aby se s tím ale dalo něco dělat, je potřeba si problém uvědomit a chtít ho řešit dřív, než k psychickým problémům přibudou ještě ty fyzické – třeba cukrovka 2. typu, obezita nebo vysoký cholesterol. Ale není třeba chodit až tak daleko.
Příroda jako lék
Na vypořádání se s vypjatou situací pomáhá každému něco jiného. Tereza Trčková doporučuje: „Když přijde stres, je vhodné vědomě se zastavit a dát si pauzu, použít i relaxační dechové techniky. Někomu pomáhá jít do přírody, jiný si potřebuje s někým popovídat, nebýt na to sám. Pomáhají nám koníčky – někdo dokáže vypnout hlavu u opravy auta, někdo u pletení nebo šití.“
Jídlo je strava, nikoli lék.
„Když přijmu výrazné množství jídla, v břiše vznikne nepohoda. Může to vést k pálení žáhy, nadýmání, zácpě, průjmu, k ukládání viscerálního tuku, poruchám spánku, ale i poruchám nálady kvůli výčitkám a snížení sebevědomí. Je to komplexní problém, kterému je nutné se věnovat,“ vysvětluje odbornice.
Není ostudou hledat pomoc
Jak tedy ukonejšit nervy bez toho, abyste vyjedli celou lednici? Bohužel jednoznačný recept neexistuje. Přesto je tu pár tipů, které platí pro všechny.
„Stres budeme lépe zvládat při dostatečném spánku, kvalitní vyvážené stravě a dostatku přirozeného pohybu. Vhodné je zařadit do životního rytmu i silový trénink, klidně v obýváku,“ líčí Trčková.
Pokud však i přes všechna tato „preventivní opatření“ problém se zaháněním starostí jídlem přetrvává, rozhodně není žádná ostuda obrátit se na psychologa nebo terapeuta.
Jak už je většině společnosti dobře známo, psychické zdraví jde s tím fyzickým ruku v ruce a emoční přejídání je problém, který není radno bagatelizovat. Postavte se mu čelem dřív, než vám začne výrazněji komplikovat život a ničit zdraví.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.