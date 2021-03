Třiďte, oddělujte, recyklujte

Tři slova, která stojí na počátku změny, ke které nepotřebujete nic speciálního. O tom, že to opravdu stojí za to, vás možná přesvědčí fakt, že tuna zrecyklovaného papíru zachrání před těžbou až dvě tuny dřeva. A to je jen začátek. Zajistěte si proto nádoby nebo tašky na papír, plast, sklo a kov. Přemýšlejte, do kterého kontejneru odpad vhodíte. Jednejte zodpovědně, rozhodujte se správně a nebuďte lhostejná.