Kdo by je nemiloval! Jsou pohodlné, praktické a není na nich vidět špína. To je jen stručný výčet důvodů, proč tyhle kalhoty nosí sedmdesát procent českých žen. Patříte mezi ně?

Je tu ale malý háček, a tím jsou módní trendy. Návrháři rok od roku vymýšlejí různé džínové kreace a všelijak kalhoty přetvářejí, zužují, rozšiřují i šisují. Některé jejich modely, jako jsou například obepnuté džíny zvané „skinny“, vám sice mohou slušet, ale vašemu zdraví dvakrát neprospívají. Proč?

Ubližují vašim svalům

Což o to, v kalhotách na tělo můžete vypadat hubenější a sexy. Jenomže tím prospěšnost tohoto kousku oblečení končí. Dlouhodobé nošení skinny džín může způsobovat i ochromení svalů a nervů v končetinách. Výsledkem bývá takzvaný syndrom upnutých kalhot, který doprovází necitlivost nohou a brnění, zejména na přední straně stehen.

Co dělat jinak: Nenoste džíny celý den! Potom, co přijdete z práce, se převlékněte do tepláků či jiných volnějších pohodlných kalhot. Vaše nohy si tak odpočinou a trochu přijdou k sobě.