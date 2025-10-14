Povzbudí sebevědomí
Podle studií dokážou příběhy zvyšovat sebevědomí a pomohou nám řešit problémy. Příklad: Nastupujeme-li na nové místo a máme z toho strach, kniha může pomoci – tedy kniha napsaná v ich formě, jak zjistili badatelé z americké univerzity v Ohiu. Naše ego může s takovým románem natolik splynout, že jednáme ve vlastním životě podobně jako statečná hrdinka z knížky. Dodává nám to odvahu a sebevědomí.
Zvyšuje koncentraci
Když čteme knihu, pozornost je zaměřena na příběh – nevnímáme skutečný prostor a čas. Tím trénujeme svou mysl, bráníme se rozptylování, učíme se soustředit.