Každodenní shon známe všechny – ráno vstát, připravit dětem snídani a svačinu, běžet do práce, odpoledne ratolesti rozvést na kroužky… Občas je těžké neklesat na mysli, ale víte, jaké máte štěstí, že to všechno můžete svobodně zažívat? Po opakovaných lockdownech a válečných časech, které hýbají světem, tím spíš.

Poučení z historie

Zkuste se zamyslet třeba nad tím, co všechno byste zažila, kdybyste se narodila například v roce 1900. Kolika historických událostí byste byla svědkem? Zažila byste obě světové války, hospodářskou krizi… A ještě byste musela s nadějí vychovávat další generace. Každá doba má zkrátka své.

Maličkostmi se občas zaobíráme všechny. Je těžké jim nepodléhat, i když racionálně víme, že o tolik zase nejde. Proto až na vás opět padne menší splín a pochyby, že se vám nedaří tak, jak byste si přála, vzpomeňte si třeba na to, že pokud jste dnes vstala a jste spíš zdravá než nemocná, vytáhla jste si lepší los než miliony lidí, kteří mezi námi už příští týden být nemusí.

Pozitivní myšlení

V dnešním světě, kterému vládnou sociální sítě a vše je tak snadno dostupné, kdy máme přehršel možností a příležitostí, je občas těžké se neporovnávat a nestěžovat si.

Uvědomte si ale, že na světě žije skoro 500 milionů lidí, kteří dennodenně zažívají pocit nebezpečí, bojí se o svůj život a hladoví. Nebo jinak – čtete ráda? Pak máte štěstí, protože nepatříte ke dvěma miliardám lidí, kteří číst neumí. Máte v lednici jídlo? Máte co na sebe? Střechu nad hlavou? Postel?

Pak jste bohatší než 75 procent lidí na celé planetě. Máte-li peníze v peněžence nebo na účtu, patříte k privilegovaným 8 procentům lidí. A pokud jsou vaši rodiče ještě naživu a žijí v manželském svazku, jste už opravdu raritou!

Svět jen pro sto lidí

Napadlo vás někdy zamyslet se nad tím, jaký by byl svět, kdyby měl jen omezenou kapacitu pro počet lidí, kteří na něm žijí? Kdyby se počet obyvatelstva na světě zredukoval na vesnici o 100 obyvatelích, a přitom se dodržely proporce všech národů, které jsou na Zemi, vypadala by tato vesnice asi takhle:

Žilo by v ní 52 žen a 48 mužů, jen jediný člověk by měl vysokoškolské vzdělání, jediný člověk by vlastnil počítač. 80 lidí by žilo v chatrčích, 50 lidí by trpělo podvýživou. 70 lidí by neumělo číst a psát.

Zkuste proto nad svými těžkostmi přemýšlet v širším kontextu. Horší dny míváme všechny, neblahý vliv na naši psychiku mají v dnešní době i sociální sítě, kde se chtě nechtě porovnáváme. Mějte proto na paměti, že nablýskaný svět sociálních sítí často nemá s realitou nic společného a že to, co nám může připadat jako naprosto samozřejmé, jinde na světě samozřejmé vůbec být nemusí.