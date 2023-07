Hledejte štěstí v maličkostech. Pár nápadů, z čeho můžete mít radost

Kde své štěstí hledat? Cítíte vůni deště na horkém chodníku

Oloupete „jedním tahem“ celý pomeranč

Druhý vás dlouze obejme, právě když to potřebujete.

S pocitem štěstí oceníte, že smíte být tady

Vzpomínáte s úsměvem na staré přátele

Usnete a někdo vás přikryje.

Po dlouhém letu se dostane váš kufr na pás jako první

Na první pokus sfouknete všechny svíčky

Čtete si poslední stránky knížky

Chcete si přivolat výtah a už je tu

Běžíte bosá pískem

Někdo vás pozve pod svůj deštník

Pohupujete nohama ve vodě

To, co si chcete koupit, je právě ve slevě