Přísné počítání kalorií, hladovění nebo jiná forma diety nás postaví před stále se opakující problém. Cítíme se ochable a unaveně, dělá nám potíže vydržet a po krátkodobém úspěchu se úbytek váhy zastaví. Nízký příjem kalorií po delší dobu totiž vede nejen k nedostatečnému přísunu potřebných živin, ale i ke zpomalení látkové výměny.
Bez toho ovšem není možné úspěšně, trvale a zdravě zhubnout. Ostatně, řekněte sama, kdo má pořád čas a chuť počítat kalorie! A víte co? Ono to ani není třeba. Ke štíhlosti se lze snadno dopracovat se třemi zásadními nápoji, které vám nyní představíme.
A tukové polštářky se rozpustí
Při hubnutí si nechceme ani moc odpírat, ani riskovat nedostatek živin, které by měl dostat náš organismus. Toho se ale nemusíte bát s těmito třemi geniálními nápoji.
Z jemně rozmixované zeleniny a ovoce se důležité živiny dostanou jako nezměněné živé enzymy do našeho organismu rovnou, tělo je ihned zpracuje a využije.
A nejlepší na tom je, že se tyto drinky dají krásně zakomponovat do běžného života. Jednoduše stačí po tři dny v týdnu nahradit jedno hlavní jídlo některým z nich. Tak zaručeně „natankujete“ důkladnou dávku živin i energie a povzbudíte látkovou výměnu.
Ostatní hlavní jídla během dne by měla být lehká, pestrá a vyvážená.
Tento třídenní program ještě podpoříte, když se vzdáte svačinek mezi jídlem a vypijete každý den dva litry vody. Svůj metabolismus tak trvale nastavíte.
Energetický semafor
Tři barvy pro zdraví a lepší životní pocit. Jedna stimuluje látkovou výměnu, další zase nastartuje turbo spalování tuků, třetí detoxikaci organismu.
- Červený nápoj s kokosem
Na 1 sklenici (250 až 300 ml): Do stolního mixéru dáme 100 ml odtučněného mléka, 50 g netučného tvarohu, 100 g skyru, po 50 g mražených jahod, malin, ostružin a borůvek plus po lžíci amarantových perliček, strouhaného kokosu a chia semínek. Vše rozmixujeme do jemné konzistence. Do nápoje vmícháme půl lžičky džemu z lesních plodů. Hotový koktejl přelijeme do sklenice.
Doba přípravy: 5 minut
bílkoviny: 30 g, tuky: 16 g, sacharidy: 35 g.
1 sklenka: 230 kcal
- Žlutý citrusový drink
Na 1 sklenici (250 až 300 ml): Odšťavníme 25 g zázvoru a půlku jablka. Citron a pomeranč rozkrojíme na poloviny. Z jedné půlky citronu vymačkáme šťávu, stejně jako z obou půlek pomeranče. Smícháme citrusovou a jablečno-zázvorovou šťávu. Přecedíme přes sítko, přidáme lžičku mleté kurkumy a promícháme, aby se koření rozpustilo. Přelijeme do sklenice a s požitkem vypijeme.
Doba přípravy: 10 minut
bílkoviny: 4 g, tuky: 1 g, sacharidy: 45 g.
1 sklenka: 90 kcal
- Zelená špenátová šťáva
Na 1 sklenici (250 až 300 ml): Přebereme 60 g listového špenátu, omyjeme a důkladně vodu. Oloupeme 250 g ananasu, odstraníme tvrdý střed a dužninu nakrájíme na velké kostky. Vymačkáme šťávu z půlky citronu. Oloupeme asi 10 g oddenku zázvoru. Vše vložíme společně do stolního mixéru, přilijeme 200 ml vody a umixujeme do hladké konzistence.
Doba přípravy: 5minut
bílkoviny: 2 g, tuky: 0 g, sacharidy: 17 g
1 sklenka: 450 kcal
Proč takové hubnutí funguje?
Článek vznikl pro časopis Tina.