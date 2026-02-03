Červený, žlutý, zelený. S těmito drinky se vám podaří zhubnout, zkuste je

Doušek za douškem k vytoužené váze – ke štíhlosti se dostanete pitím těchto drinků. Vyzkoušíte je?
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Kulinární studio MAFRA

Přísné počítání kalorií, hladovění nebo jiná forma diety nás postaví před stále se opakující problém. Cítíme se ochable a unaveně, dělá nám potíže vydržet a po krátkodobém úspěchu se úbytek váhy zastaví. Nízký příjem kalorií po delší dobu totiž vede nejen k nedostatečnému přísunu potřebných živin, ale i ke zpomalení látkové výměny.

Bez toho ovšem není možné úspěšně, trvale a zdravě zhubnout. Ostatně, řekněte sama, kdo má pořád čas a chuť počítat kalorie! A víte co? Ono to ani není třeba. Ke štíhlosti se lze snadno dopracovat se třemi zásadními nápoji, které vám nyní představíme.

A tukové polštářky se rozpustí

Při hubnutí si nechceme ani moc odpírat, ani riskovat nedostatek živin, které by měl dostat náš organismus. Toho se ale nemusíte bát s těmito třemi geniálními nápoji.

Z jemně rozmixované zeleniny a ovoce se důležité živiny dostanou jako nezměněné živé enzymy do našeho organismu rovnou, tělo je ihned zpracuje a využije.

A nejlepší na tom je, že se tyto drinky dají krásně zakomponovat do běžného života. Jednoduše stačí po tři dny v týdnu nahradit jedno hlavní jídlo některým z nich. Tak zaručeně „natankujete“ důkladnou dávku živin i energie a povzbudíte látkovou výměnu.

Ostatní hlavní jídla během dne by měla být lehká, pestrá a vyvážená.

Tento třídenní program ještě podpoříte, když se vzdáte svačinek mezi jídlem a vypijete každý den dva litry vody. Svůj metabolismus tak trvale nastavíte.

Energetický semafor

Tři barvy pro zdraví a lepší životní pocit. Jedna stimuluje látkovou výměnu, další zase nastartuje turbo spalování tuků, třetí detoxikaci organismu.

  • Červený nápoj s kokosem

Na 1 sklenici (250 až 300 ml): Do stolního mixéru dáme 100 ml odtučněného mléka, 50 g netučného tvarohu, 100 g skyru, po 50 g mražených jahod, malin, ostružin a borůvek plus po lžíci amarantových perliček, strouhaného kokosu a chia semínek. Vše rozmixujeme do jemné konzistence. Do nápoje vmícháme půl lžičky džemu z lesních plodů. Hotový koktejl přelijeme do sklenice.

Doba přípravy: 5 minut
bílkoviny: 30 g, tuky: 16 g, sacharidy: 35 g.
1 sklenka: 230 kcal

  • Žlutý citrusový drink

Na 1 sklenici (250 až 300 ml): Odšťavníme 25 g zázvoru a půlku jablka. Citron a pomeranč rozkrojíme na poloviny. Z jedné půlky citronu vymačkáme šťávu, stejně jako z obou půlek pomeranče. Smícháme citrusovou a jablečno-zázvorovou šťávu. Přecedíme přes sítko, přidáme lžičku mleté kurkumy a promícháme, aby se koření rozpustilo. Přelijeme do sklenice a s požitkem vypijeme.

Doba přípravy: 10 minut
bílkoviny: 4 g, tuky: 1 g, sacharidy: 45 g.
1 sklenka: 90 kcal

  • Zelená špenátová šťáva

Na 1 sklenici (250 až 300 ml): Přebereme 60 g listového špenátu, omyjeme a důkladně vodu. Oloupeme 250 g ananasu, odstraníme tvrdý střed a dužninu nakrájíme na velké kostky. Vymačkáme šťávu z půlky citronu. Oloupeme asi 10 g oddenku zázvoru. Vše vložíme společně do stolního mixéru, přilijeme 200 ml vody a umixujeme do hladké konzistence.

Doba přípravy: 5minut
bílkoviny: 2 g, tuky: 0 g, sacharidy: 17 g
1 sklenka: 450 kcal

Proč takové hubnutí funguje?

  • Hodně pestré: Každý den nový drink, každý den vás osvěží něco jiného. A můžete se těšit, že vás zase postaví na nohy. Klidně buďte kreativní a příchutě obměňujte. Není-li vám některá surovina po chuti, prostě ji nahraďte jinou. Při experimentování si nedávejte žádné překážky.
  • Rychle k dispozici: Přísady rozkrájejte či rozmačkejte, odšťavněte nebo krátce rozmixujte a nápoj je na světě. Ve všedních dnech, kdy pospícháte, se dá připravit rychle a jednoduše. Kromě toho si tyto drinky je můžete vzít s sebou do práce nebo na cestu. Proto je třídenní pitná kúra tak šikovná i během pracovního týdne.
  • Super účinné: Pitím těchto energetických nápojů dosáhnete za krátkou dobu výrazného pokroku. Velice praktické také je, že si třídenní kúru můžete prodloužit nebo ji kdykoli znovu zakomponovat do svého jídelníčku. Pokud budete chtít svému organismu ulevit a dopřát extra porci živin, je toto ta správná cesta.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

3. února 2026

Vývar je výživový zázrak i lék. Pomůže při rýmě i při hubnutí

Silný vývar s česnekovými knedlíčky

Už naši předkové věděli, že horký vývar dokáže každého, ať po nemoci, po porodu, v zimě, postavit na nohy. A tento trend se zase vrací. Je to dobře, protože vývary jsou báječným zdrojem energie. A...

24. ledna 2026

