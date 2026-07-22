Představu o tom, jak a kde strávit dovolenou, může mít každý odlišnou. A právě to může zapříčinit hádku. Je tomu tak i u vás doma? Třeba za to může i fakt, že každé znamení zvěrokruhu má údajně jiné požadavky. Co na to říká astrologie?
Ne každý horoskopům věří. Jejich vyznavači ale tvrdí, že znamení, ve kterém jste se narodili, o vás vypovídá víc, než si myslíte. Není to jen o povahových rysech, ale i způsobu trávení volného času.
Zatímco někdo dává přednost „válecí“ dovolené u moře v pětihvězdičkovém hotelu s all inclusive, jiný chce pořádný adrenalin nebo spaní pod stanem. Dohoda, s níž budou všichni spokojení, se proto může jevit jako nadlidský výkon.
Jak podle astrologů znamení zvěrokruhu ovlivňuje letní dovolenou? Přečtěte si náš prázdninový horoskop.