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Kdo se rád válí, a kdo nerad plánuje? Vaše dovolená podle horoskopu

Jak si užít tu nejlepší dovolenou? Astrologové tvrdí, že to, kde se vám bude líbit, ovlivňuje vaše znamení zvěrokruhu. Víte, kde vám bude podle vašeho znamení nejlépe?
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Představu o tom, jak a kde strávit dovolenou, může mít každý odlišnou. A právě to může zapříčinit hádku. Je tomu tak i u vás doma? Třeba za to může i fakt, že každé znamení zvěrokruhu má údajně jiné požadavky. Co na to říká astrologie?

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Ne každý horoskopům věří. Jejich vyznavači ale tvrdí, že znamení, ve kterém jste se narodili, o vás vypovídá víc, než si myslíte. Není to jen o povahových rysech, ale i způsobu trávení volného času.

Zatímco někdo dává přednost „válecí“ dovolené u moře v pětihvězdičkovém hotelu s all inclusive, jiný chce pořádný adrenalin nebo spaní pod stanem. Dohoda, s níž budou všichni spokojení, se proto může jevit jako nadlidský výkon.

Jak podle astrologů znamení zvěrokruhu ovlivňuje letní dovolenou? Přečtěte si náš prázdninový horoskop.

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