Poprvé spolu nebo zase bez dětí? Zvládněte všechny nástrahy dovolené

Kdo by se na dovolenou netěšil! Někdy je však třeba do kufru přibalit víc než jen opalovací krém a průvodce. A to pevné nervy a trpělivost. Máme pár tipů, jak zvládnout nástrahy vysněné dovolené.