Pravidlo č. 1 zní: Dávejte si pozor na své myšlenky! Neměla byste myslet jen na to, co nemáte (to ve vás zbytečně vyvolává pocit nespokojenosti), ale vážit si toho, co máte. Je třeba naučit se soustředit se na přítomnost a netrápit se minulostí. A to, že zdánlivě negativní věci mají často i svou pozitivní stránku, dokazuje těchto šest příkladů.

Stále ve stejných kolejích

Je rutinní činnost nudná? Ano i ne, každopádně usnadňuje život a dává mu řád, jistotu. Zvyky (třeba každý týden chodit plavat) vám zpestřují běžný život. A rutinní úkony (třeba prostírání stolu stále stejně) vám zase pomáhají pročistit si hlavu, protože na chvíli nemusíte přemýšlet a vymýšlet nové variace.