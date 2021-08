Nebuďte pokrytecká

Jsou situace, které vyžadují vaše jasné stanovisko. Například: Kolega vás pozval na rande, ale vám se až tak nelíbí. Co teď? Vymluvit se na doktora, dítě nebo únavu? Za pár dní se o to nejspíš pokusí znovu. A vy se do všech těch výmluv a omluv jen zamotáte. Nakonec docílíte leda toho, že se vaše vztahy naruší a ochladí. To přece úplně nechcete.



Doporučení: Nehrajte si na schovávanou a buďte přímočará. Naznačte mu, že nemáte zájem. Dotyčný bude možná zklamaný, ale je to pořád lepší a férovější než ho nechávat v plané naději.