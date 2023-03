Pětice tipů, aby byl svět zase růžový. Pomazlete psa, konejte dobro

1. Obejměte chlupáče

Zvířata mají na naši psychiku zázračný vliv, zvlášť ta „mazlicí“. Pohrajte si se psem, dovolte kočce, aby se s vámi pomazlila, sevřete v náručí králíčka…

2. Udělejte si wellness

Horká lázeň, maska na obličej, zábal na vlasy, manikúra… Dvě hodinky péče o vlastní blaho vám vyženou z hlavy všechny chmury a udělají vám moc dobře.

3. Pusťte si hudbu

Tohle je podobný zázrak jako s těmi zvířaty… Hudba proniká až do našeho nitra a zvyšuje produkci hormonů štěstí. Chce to ale samozřejmě nějakou pecku, s tesknými baladami to moc nefunguje.

4. Konejte dobro

…a dobro se k vám vrátí zpátky. Máloco dokáže znovu rozjasnit vaši duši i mysl jako dobrý skutek, jakýkoliv. A vědomí, že jste někomu pomohla. Zkuste to!

5. Dejte si do těla

Čokoládu? Kdepak, tu možná až později, za odměnu. Teď máme na mysli pohyb, i ten vás zaplaví hormony štěstí, jen mnohem zdravěji než čokoláda. Třeba si zatancujte u poslechu té hudby, dávka dobré nálady tak bude dvojnásobná!