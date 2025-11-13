Divadlo BRAVO! slaví sté výročí Armagedonem

Nový cirkus, humor a úvahy o konci světa

Nový cirkus, humor a úvahy o konci světa | foto: Archiv divadlo Bravo

Divadlo BRAVO! (dříve Branické divadlo) si ke stému výročí založení nadělilo inscenaci, která tematicky míří k tomu nejzazšímu horizontu lidské existence: ke konci světa. Premiéra inscenace Armagedon: Poslední derniéra, v níž se snoubí nový cirkus, tanec a mluvené slovo, nabídne divákům nevšední reflexi poslední hodiny života.

Inscenace v režii Petra Horníčka a pod produkčním křídly souboru Losers Cirque Company využívá myšlenku bezprostředního zániku Země (asteroidem o velikosti Brna) jako katalyzátor pro prozkoumání lidské psyché. Co bychom udělali, kdyby nám zbývala jediná hodina? Vyznali lásku? Urovnali spory? Nebo zkrátka vyzkoušeli to, co jsme si nikdy netroufli?

Akrobacie a černý humor jako terapeutický nástroj

Armagedon není jen akrobatická show, je to žánrový mix, který balancuje na hraně tragédie a černé komedie. Scenárista Matěj Randár (známý z televizní tvorby jako Sex O’clock nebo StarDance) ve spolupráci s dramaturgyní Hanou Strejčkovou z Národního divadla vytvořil scénář, který slouží jako rámec pro nadlidské fyzické výkony Losers Cirque Company.

Jak uvádí Matěj Randár: „Konec světa je tragický, ale my k němu přistupujeme s nadsázkou, absurditou a místy i hodně černým humorem. Diváci se mohou těšit na směs nového cirkusu, tance, hudby a stand-upu – takže jednou se možná dojmete, hned vzápětí se budete ale smát.“

Technologická inovace a pohybový extremismus

Soubor Losers Cirque Company ve snaze posunout své limity integruje do představení zcela nové akrobatické prvky. V české premiéře využijí takzvanou spirálovou tyč, z níž se dle tvůrců tají dech. Toto spojení verbálního divadla a fyzického extrému (“Spojení mluveného slova a nového cirkusu i tance skvěle funguje,“ potvrzuje režisér Horníček) z Armagedonu činí výrazný počin na poli pohybového divadla.

Důležitou hereckou a komediální linku zajišťuje Jakub Žáček v alternaci s Janem Hofmanem v roli sebestředného kabaretiéra. Jejich herecký vklad, často ironizující vlastní limity a reflexe konce světa z úst herců (od úvahy o posledním spánku po sjezd kopce na kole bez brzd), dodává inscenaci potřebnou sebereflexi a lehkost.

Divadlo BRAVO!: Odkaz a budoucnost

Inscenace symbolicky otevírá oslavy sta let od založení divadla v Braníku (1925), které prošlo transformací od ochotnické scény přes Mekku pantomimy (Boris Hybner, Mim Session) a domov Divadla Járy Cimrmana až po současné zaměření na nový cirkus pod názvem Divadlo BRAVO!. Tímto krokem navazuje Losers Cirque Company na tradici progresivního a experimentálního pohybového divadla, které má v Braníku hluboké kořeny.

Premiéra představení Armagedon: Poslední derniéra se uskutečnila 14. listopadu. Tato událost nepochybně potvrdí pozici Divadla BRAVO! jako klíčového a inovativního centra na kulturní mapě Prahy, kde se tradice snoubí s dynamickou a odvážnou moderní formou.

Divadlo BRAVO! slaví sté výročí Armagedonem

Komerční sdělení
Nový cirkus, humor a úvahy o konci světa

13. listopadu 2025

