Společně s únavou, kdy vaše tělo volá po pořádné porci energie, přicházejí na jaře také rozmanitá pokušení, která důkladně prověří vaši disciplinovanost.
Třeba taková bohatá nedělní snídaně na sluníčku či první letošní grilování s přáteli, a to se raději ani nezmiňujeme o košíčku s koledou plném nejrůznějších dobrůtek, který vám doma zbyl po Velikonocích.
A toto všechno byste si měla odpírat? Žádný strach, vůbec to nebude nutné.
Mlsejte dosytosti s tvarohem a zeleninou
Právě nyní se totiž do obchodů a na trhy dostávají sezonní druhy zeleniny, které v sobě ukrývají zeštíhlující sílu a pomůžou vám nepřibrat. Připravili jsme pro vás řadu receptů, s nimiž si můžete během jara s požitkem pochutnat.
Mrkev, kedlubny a ředkvičky si výborně rozumějí s čerstvým tvarohem. Zvlášť netučný tvaroh je bohatým zdrojem bílkovin a má jenom málo kalorií, zato však obsahuje hodně cenného hořčíku a vápníku.
Bílkoviny mají při hubnutí dokonce dvojnásobný efekt. Aby je organismus dokázal proměnit na tělu vlastní látky, musí k tomu mu použít energii, kterou si stáhne z vlastních tukových rezerv. Zároveň bílkoviny přispívají k udržení nebo vytvoření svalové hmoty, která spaluje kalorie.