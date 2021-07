Dlouhé dny a příval slunečního svitu – léto je zkrátka pro mnohé z nás tím nejpříjemnějším ročním obdobím ze všech. Hledáte metodu hubnutí, která se hodí k tomuto času? Přesně takovou je právě letní přerušovaný půst.

Je jedno, jestli si po obědě dáte zmrzlinu, nebo si dopřejete něco dobrého na grilovací party, protože nic z toho si nemusíte odpírat.

Jak jednoduše přivést látkovou výměnu do turbo otáček? Základním principem přerušovaného půstu je 16 hodin bez jídla, pak si během následujících 8 hodin můžete dopřát, na co máte chuť. Záměrné přestávky v jídle totiž prokazatelně urychlují jak metabolismus, tak spalování tuků. Ve výsledku to znamená, že se látková výměna sama nastaví do módu zeštíhlování. Budete tak hubnout, a přitom se ještě cítit lépe a v kondici.

A co je vlastně specifického na letní variantě přerušovaného půstu? Během osmihodinové fáze jídla by se měly konzumovat nejlépe zeštíhlující, tzv. volumetrické potraviny (objemově bohaté), které nabízí léto. Vyznačují se vysokým obsahem vody a malým počtem kalorií. Jejich předností je, že mají nejen báječnou osvěžující chuť, ale také dostatečně naplní žaludek, a to chuťově příjemným a nekalorickým způsobem.

Jak lehce zakomponovat úspěšnou metodu do denního rozvrhu? Pokud jde o tekutiny, je dobré nastartovat svůj den vypitím velké sklenice vody. Je prospěšná pro hydrataci organismu a zaplní žaludek, takže se snadno vzdáte snídaně. Jezte pak v rozmezí od 13. do 21. hodiny. Přitom si vyberte co nejvíc volumetrických potravin, v hlavních jídlech i ve svačinkách. Během krátké doby by mohla ručička na váze ukazovat až o 8 kilo méně.

Top desítka volumetrických potravin salátová okurka – 97 % vody

vodní meloun – 96 % vody

hlávkový salát – 95 % vody

rajčata – 95 % vody

ředkvičky – 94 % vody

čekanka – 94 % vody

rebarbora – 93 % vody

cuketa – 93 % vody

žampiony – 91 % vody

broskve – 88 % vody

Zeštíhlující den, kdy se přesto najíte dosyta

Ukážeme vám, jak jednoduché to může být – nic si zbytečně

neodříkáte, a přitom konečně začnete hubnout.

Cuketové smaženky

Ingredience 2 velké cukety

1 jarní cibulka

150 g sýra feta

250 g hladké mouky

1 lžička kypřicího prášku do pečiva

3 vejce

1 citron

400 ml perlivé vody

olej na smažení

sůl

mletý černý pepř

1. Cukety podélně rozkrojíme (pokud už mají semínka, vydlabejte je lžící) a i se slupkou nastrouháme najemno. Dáme je do plátýnka na síto, lehce osolíme a necháme vykapat. Pak cukety v plátýnku ještě pořádně vymačkáme. Cibulku nakrájíme najemno. Fetu rozdrobíme.

2. Mouku prosejeme s kypřicím práškem do mísy. Přidáme vejce, nastrouhanou kůru a vymačkanou šťávu z citronu, špetku soli a čerstvě mletého pepře. Metličkou vmícháme perlivou vodu. Do hustého, hladkého těstíčka přimícháme nastrouhanou cuketu, rozdrobenou

fetu a nakrájenou cibulku.

3. V pánvi zahřejeme část oleje (měl by pokrývat jen dno). Pak z cuketové směsi tvoříme lžící malé bochánky. Nejprve je smažíme z jedné strany. Až hmota zatuhne, obrátíme je a dosmažíme. Hotové smaženky necháme okapat na papírové utěrce a uchováváme

je v teple. Podáváme je třeba s kousky sýra a pikantním dipem, na

který můžeme využít např. rajčatový džem.

Špízy caprese

Ingredience: hrst lístků čerstvé meduňky a bazalky

100 ml olivového oleje

sůl

čerstvě mletý barevný pepř

200 g kuliček mozzarelly

200 g cherry rajčátek

1. Meduňku s bazalkou nasekáme najemno a smícháme s olivovým olejem, solí a pepřem. Kuličky mozzarelly vložíme do marinády a necháme odležet asi 60 minut.

2. Rajčátka omyjeme, osušíme a překrájíme na poloviny. Pak je střídavě s okapanými kuličkami mozzarelly napichujeme na párátka.

3. Přendáme je na talířky a můžeme ještě zakápnout zbylou marinádou. Hotové špízy caprese podáváme s pečivem.