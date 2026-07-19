Ještě jedna důležitá rada... Lepší je hubnout v klidu, zbytečně se nenervovat, prostě bez stresu. Jakmile se stresujete, organismus produkuje zvýšené množství kortizolu, který způsobí, že vám rychleji bije srdce, svaly se zásobují energií, trávení a obranné síly těla jsou utlumeny.
V dřívějších dobách šlo u člověka o životně důležitou reakci, když hrozilo nebezpečí ze strany divokých zvířat a bylo nutné rychle utéct nebo bojovat.
Dnes je stres vyvolaný jinými příčinami a často dlouhodobě přetrvává. To vede i k trvalému zvýšení hladiny kortizolu, což může nepříznivě ovlivnit vaše zdraví. S následujícími tipy můžete zase nastolit rovnováhu
- Dostatečně spěte, ideální je 8 hodin za noc.
- Pravidelný pohyb odbourává stres. Naplánujte si na něj minimálně půl hodiny denně.
- Každý den si dopřejte chvíle oddechu, například si čtěte knížku pro radost.
- Pěstujte svá přátelství, protože pozitivní sociální kontakty snižují hladinu stresu.
- Nepijte denně více než tři šálky kávy.
- Konzumujte omega 3 mastné kyseliny, které obsahují ryby, třeba losos nebo makrela, řepkový a lněný olej i olej z vlašských ořechů.
- Vitaminy B a zinek z luštěnin či ořechů posilují nervy, zařaďte je do svého jídelníčku.