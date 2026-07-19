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Bílkoviny? Jezte kuřecí a zhubněte až 6 kilo bez velkého odříkání

Možná vás to překvapí, ale drůbeží maso je klíčem ke štíhlé siluetě. Kuře a krůta se spoustou proteinů a minimem tuku vás rychle a na dlouho zasytí. A když si k tomu dáte křupavou zeleninu bohatou na živiny, která urychlí metabolismus, budete fit a kilogramy se začnou samy rozpouštět.
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Extrémní hladovky vedou ke ztrátě svalů a k jo-jo efektu. Hubněte pomalu, to...

Ještě jedna důležitá rada... Lepší je hubnout v klidu, zbytečně se nenervovat, prostě bez stresu. Jakmile se stresujete, organismus produkuje zvýšené množství kortizolu, který způsobí, že vám rychleji bije srdce, svaly se zásobují energií, trávení a obranné síly těla jsou utlumeny.

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V dřívějších dobách šlo u člověka o životně důležitou reakci, když hrozilo nebezpečí ze strany divokých zvířat a bylo nutné rychle utéct nebo bojovat.

Dnes je stres vyvolaný jinými příčinami a často dlouhodobě přetrvává. To vede i k trvalému zvýšení hladiny kortizolu, což může nepříznivě ovlivnit vaše zdraví. S následujícími tipy můžete zase nastolit rovnováhu

  • Dostatečně spěte, ideální je 8 hodin za noc.
  • Pravidelný pohyb odbourává stres. Naplánujte si na něj minimálně půl hodiny denně.
  • Každý den si dopřejte chvíle oddechu, například si čtěte knížku pro radost.
  • Pěstujte svá přátelství, protože pozitivní sociální kontakty snižují hladinu stresu.
  • Nepijte denně více než tři šálky kávy.
  • Konzumujte omega 3 mastné kyseliny, které obsahují ryby, třeba losos nebo makrela, řepkový a lněný olej i olej z vlašských ořechů.
  • Vitaminy B a zinek z luštěnin či ořechů posilují nervy, zařaďte je do svého jídelníčku.


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