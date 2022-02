Přísné počítání kalorií, hladovění nebo jiná forma diety nás brzy postaví před stále se opakující problém. Cítíme se ochable a unaveně, dělá nám potíže vydržet a po krátkodobém úspěchu se úbytek váhy zastaví.

Nízký příjem kalorií po delší dobu totiž vede nejen k nedostatečnému přísunu živin, ale i ke zpomalení látkové výměny. Bez toho ovšem není možné úspěšně, trvale a zdravě zhubnout. Ostatně, řekněte sama, kdo má pořád čas a chuť počítat kalorie!

A víte co? Ono to ani není potřeba. Ke štíhlosti se můžete jednoduše dopracovat se třemi zásadními nápoji, které vám představíme.

Tři geniální drinky

Při hubnutí si nechceme ani moc odpírat, ani riskovat nedostatek živin, které by měl dostat náš organismus. Toho se ale nemusíte bát s těmito třemi geniálními nápoji.

Z jemně umixované zeleniny a ovoce se důležité živiny dostanou jako nezměněné živé enzymy do našeho organismu rovnou. A naše tělo je hned zpracuje a využije.

Nejlepší na tom je, že se tyhle drinky dají krásně zakomponovat do běžného života. Jednoduše stačí po 3 dny nahradit jedno hlavní jídlo některým z nich. Zaručeně tak natankujete důkladnou dávku živin i energie a povzbudíte látkovou výměnu.

Ostatní hlavní jídla během dne by měla být lehká a vyvážená. Tento třídenní program ještě podpoříte, když se vzdáte svačinek mezi jídlem a vypijete každý den 2 litry vody. Svůj metabolismus tak trvale nastavíte do módu hubnutí. Takže na zdraví!

Energetický semafor

Tři barvy pro zdraví a lepší životní pocit. Jedna stimuluje látkovou výměnu, další zase nastartuje turbo spalování tuků, třetí detoxikaci organismu. Ovoce a zelenina, koření a semínka jsou plné živin a bílkovin a postarají se o pořádné nastartování metabolismu.

Červený shake s bílkovinami

Na 1 sklenici (250–300 ml): Do stolního mixéru dáme 100 ml odtučněného mléka, 50 g netučného tvarohu, 100 g skyru, po 50 g mražených jahod, malin, ostružin a borůvek a po lžíci amarantových perliček, strouhaného kokosu a chia semínek. Vše rozmixujeme do jemné konzistence. Do nápoje vmícháme půl lžičky džemu z lesních plodů. Koktejl přelijeme do sklenice a vypijeme.

Doba přípravy: 5 minut

1 porce: 450 kcal

Bílkoviny: 30 g, tuky: 16 g, sacharidy: 35 g

Žlutý citrusový drink

Na 1 sklenici (250–300 ml): Odšťavníme 25 g zázvoru a půlku jablka. Citron a pomeranč rozkrojíme na poloviny. Z jedné půlky citronu vymačkáme šťávu (zbytek použijeme jinde), stejně jako z obou půlek pomeranče. Smícháme citronovou, pomerančovou a jablečno-zázvorovou šťávu. Přecedíme přes sítko. Přidáme lžičku mleté kurkumy a promícháme, aby se koření rozpustilo. Přelijeme do sklenice a s požitkem vypijeme.

Doba přípravy: 10 minut

1 porce: 230 kcal

Bílkoviny: 4 g, tuky: 1 g, sacharidy: 45 g

Zelená špenátová šťáva

Na 1 sklenici (250–300 ml): Přebereme 60 g listového špenátu, omyjeme a důkladně odstředíme vodu. Oloupeme 250 g ananasu, odstraníme tvrdý střed a dužinu nakrájíme na velké kostky. Vymačkáme šťávu z půlky citronu. Oloupeme asi 10 g oddenku zázvoru. Vše vložíme společně do stolního mixéru, přilijeme 200 ml vody a rozmixujeme do hladké konzistence.

Doba přípravy: 5 minut

1 porce: 90 kcal

Bílkoviny: 2 g, tuky: 0 g, sacharidy: 17 g

Proč takové hubnutí funguje?

Hodně pestré

Každý den nový drink, každý den vás osvěží něco jiného. A můžete se těšit, že vás drink postaví na nohy. Klidně buďte sama kreativní a příchutě obměňujte. Není-li vám některá surovina po chuti, jednoduše ji nahraďte jinou. Při experimentování si nedávejte žádné překážky!

Rychle připravené

Suroviny rozkrájejte nebo rozmačkejte, odšťavněte či krátce rozmixujte a nápoj bude na světě! Ve všedních dnech, kdy pospícháte, se dají připravit rychle a jednoduše. Kromě toho si tyhle drinky můžete vzít s sebou do práce nebo na cestu. Proto je třídenní pitná kúra tak šikovná i během pracovního týdne.