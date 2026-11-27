Samozřejmě každá víme, že jablka jsou superpotravinou, odteď byste po nich ale měla sáhnout hned třikrát denně. Toto ovoce má totiž opravdový zeštíhlující efekt.
Díky vláknině pektinu působí probioticky a stimuluje rozmnožování střevních bakterií podporujících hubnutí. Pektin kromě toho udržuje stabilní hladinu inzulinu a předchází návalům nezvladatelného hladu. Jablka jezte pokud možno se slupkou, právě v ní se totiž nachází nejvíc cenné vlákniny.
Jablko před jídlem rychlý pocit sytosti
Jablka toho ovšem dovedou ještě mnohem víc! Obsahují enzymy podporující látkovou výměnu, vitamin C urychluje odbourávání nežádoucích tuků a draslík šetrně odvodňuje.
Takže pokud si budete dopřávat tři jablka denně alespoň pět dní, můžete zhubnout přirozeně a lehce asi 3 kilogramy. Jablko vynechte jenom večer, protože ovocný cukr se tak pozdě nepřemění v energii, ale v tuk.
Hvězdná trojka pro hubnutí
Tyto druhy jablek se nejlíp hodí pro hubnutí, protože obsahují více zeštíhlujících složek než jiné odrůdy.
Boskoopské (koženáč): Má velmi silnou slupku obsahující hodně kyseliny ursolové, která podporuje růst svaloviny. Poskytuje také hodně pektinu, který na sebe váže tuky a cholesterol, a ty se pak snadněji vyloučí z těla. Toto jablko má intenzivní nakyslou chuť a je hodně šťavnaté.
Braeburn (červené jablko): Obsahuje ve 100 gramech zhruba 35 mg vitaminu C, což je výrazně více než u jiných jablečných odrůd. Dále skýtá hodně vitaminů skupiny B a železo. Chutná sladkokysele, má hodně šťávy a trochu natrpklé aroma. Skvěle se hodí na pečení, vaření i pro přímou konzumaci.
Granny smith (zelené jablko): Je dost kyselé kvůli vysokému podílu ovocných kyselin a obsahuje hodně draslíku a hořčíku. Draslík zabraňuje ukládání vody v těle, hořčík zase urychluje látkovou výměnu tuků a sacharidů, takže s dostatkem obou prvků se rychleji hubne.
Jak to funguje
První jablko si dejte ke snídani jako zdravý start do nového dne. Druhé jablko snězte přímo před obědem, abyste se jím zasytila. Třetí vám poslouží odpoledne jako svačinka, potlačí hlad a chuť na sladké.
K tomu denně vypijte 1,5 až 2 litry vody, to udrží metabolismus ve správných pak ukáže obrátkách. Váha vám po pěti dnech na oplátku o 3 kilogramy méně.
Článek vznikl pro časopis Tina.