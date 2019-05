Pravidelně měňte hygienické pomůcky

Vložku si měňte zhruba každé čtyři hodiny, tampon každé dvě hodiny, a to i v případě, že krvácení není příliš silné. „Z pochvy se do nich dostávají mikroorganismy, které se poté ve vlhkém a teplém prostředí rychle množí a mohou způsobit infekci močových cest, vaginální infekce nebo vyrážky,“ upozorňuje gynekolog a sexuolog Pavel Turčan. U tamponů je pravidelná výměna obzvlášť důležitá kvůli riziku syndromu toxického šoku, smrtelně nebezpečnému stavu způsobenému průnikem bakterií do krevního oběhu.

Nepoužívejte mýdlo na intimní partie

Samozřejmostí by měla být i důkladná hygiena intimních partií. Při mytí by však tato místa neměla přijít do styku s mýdlem, neboť to může narušit křehkou rovnováhu vnitřního poševního prostředí. Při mytí či otírání intimních partií mnoho žen chybuje v tom, že si je omývá směrem od řitního otvoru k pochvě. Pak hrozí riziko přenosu bakterií z konečníku do pochvy či k ústí močové trubice. Proto je vždy zapotřebí omývat se opačným směrem.



Udržujte oblast kolem pochvy v suchu

Po každém mytí intimních partií je obzvláště důležité tuto oblast řádně vysušit, aby se zde nedařilo mykózám a bakteriím. Hrozí rovněž nepříjemné zapaření a vyrážky. K udržení sucha kolem intimních partií lze využít třeba i antiseptický pudr. Pozor si dejte také na podráždění kůže v oblasti třísel, které mohou způsobit některé typy vložek, zejména ty méně prodyšné a s tužšími křidélky.

Nenoste upnuté kalhoty

Kromě pravidelné výměny menstruačních pomůcek je důležité každý den měnit i spodní prádlo. Vlhká či propocená látka je totiž inkubátorem pro různé mikroorganismy. Během menstruace noste pohodlné a volnější oblečení, vyhýbejte se upnutým kalhotám či punčochám.



Upravte svůj jídelníček a hýbejte se

Vaše pohoda v ony dny závisí také na tom, co jíte a pijete. Vyhýbejte se nadýmavým potravinám a sladkému, hodně pijte a zvyšte přísun vitaminu B. Ten doplní například mateří kašička (nebo přípravky z ní), která navíc napomáhá vyrovnat hladiny hormonů a obsahuje kyselinu nukleovou, jež podporuje regeneraci buněk. Zbavit se napětí a menstruační bolesti pomůže i lehká fyzická aktivita, třeba chůze nebo jízda na kole.