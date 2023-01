Pocit vděčnosti nás vnitřně obohacuje, vyvolává v nás dobrou náladu, štěstí a dává naší duši klid. Bylo by fajn zažívat tento pocit ve svém životě. Máme pár tipů, jak si jej do života přivést, za pokus nic nedáte. Jisté je, že to chce naučit se říkat „děkuji“.