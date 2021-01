Energie ze VZDUCHU

Dýchání do břicha pro větší zklidnění

Ze života má víc ten, kdo správně dýchá. Hluboké dýchání do břicha skutečně zvyšuje přijímání kyslíku a má zklidňující účinek na váš nervový systém. Existuje jednoduchá technika dýchání, díky níž se podaří nadechovat se skutečně zhluboka až do břicha. Ovažte 1,5 metru dlouhou šálu kolem těla ve výšce mezi pupíkem a hrudním košem a vpředu ji překřižte. Každá ruka drží jeden konec. Nosem se nadechněte zhluboka do břicha a šálu trochu uvolněte. Při výdechu ústy ji zase pevněji stáhněte. Opakujte 20×.

Střídavé dýchání pro lepší soustředění

Věděla jste, že se nadechujete oběma nosními dírkami rozdílně silně a během dne stále znovu měníte strany? Na tenhle objev přišli američtí vědci. A také na to, jaký účinek na vás takové dýchání má. Podle toho, jak se kterou nosní dírkou nadechujete, pracuje váš mozek spíše racionálně logicky, nebo prostorově kreativně. Toho můžete využít. Abyste povzbudila svou fantazii, uzavřete pravou nosní dírku a dýchejte levou. Pokud se chcete víc soustředit, postupujte jinak: Stiskněte levé křídlo nosu palcem, pravou nosní dírkou se 15× zhluboka nadechněte a vydechněte ústy.

Rychlá energie proti únavě

Z poobědového propadu energie vás rychle dostane hrudní dýchání. Během jedné minuty ve vás rozdmýchá turbulentní sílu. Položte si ruce na oblast dekoltu a cíleně dýchejte do hrudního koše. Dýchejte přitom krátce a rychle, vzduch vdechujte nosem a nechte ho proudit ven ústy. Přitom budete cítit, jak se váš hrudní koš rozšiřuje dozadu a na obě strany. Velmi důležité je dávat si pozor na to, aby se při takovém dýchání nepohybovala břišní stěna. Uvidíte, že se po 15 dechových jednotkách vaše únava úplně vytratí.

Dýchání pro sladký spánek

Když se večer uložíte do postele, často vám začnou hlavou kroužit myšlenky, které vám brání v usínání. I tady může dobře pomoct dechové cvičení. A to tak, že svou pozornost zaměříte na správné dýchání. Jak na to? Pohodlně se položte, zavřete oči a klidně se nadechujte a vydechujte. Dechové jednotky počítejte do devíti a potom začněte opět od začátku. Přitom se soustřeďte na zdvihání a klesání břišní stěny.

Více kyslíku pro vnitřní vyrovnanost

Jste rozrušená a nervózní? Vnitřní rovnováhu vám pomůže získat následující dechové cvičení. Tahle technika přibrzďuje tok dechu, takže plíce zůstávají delší dobu rozšířené. Spotřebovaný vzduch se tak může lépe vyloučit z těla a naopak se do něj dostane víc kyslíku. To dodá člověku na klidu a uvolnění. Zhluboka se nadechněte nosem a pak pomalu přes odpor skoro zavřených úst vydechujte. Zpočátku bude tohle cvičení snadnější díky malému fíglu: Jako děti vyfukujte pomalým výdechem co největší mýdlové bubliny.

Třesení rukama pro silný hlas

Jestliže jste pod tlakem, je to slyšet i na vašem hlase. Zní stísněně nebo trochu roztřeseně. Je to proto, že dech nemůže volně proudit. Při stresu se tělo křečovitě sevře a napětí v oblasti břicha blokuje pobřišnici. Víc vzduchu se dá získat celkem snadno. Při nádechu zdvihněte ruce nad hlavu. Při výdechu ruce spusťte, silně je protřepejte a přitom nahlas říkejte: „Ha! Ha! Ha!“ A to tak dlouho, dokud vám nedojde vzduch. Potom se v klidu nadechněte, opět zdvihněte ruce nad hlavu a cvičení několikrát zopakujte.

Vzdychání pro silnější imunitu

Hluboké dýchání zlepšuje funkci plic, zásobuje tělo větším množstvím kyslíku, a tím posiluje váš imunitní systém. A to je právě v době šíření nejrůznějších virů a bakterií moc důležité. Na nic nečekejte a hned si to vyzkoušejte. Hlasité vzdychání vede automaticky ke kvalitnějšímu a hlubšímu dýchání. Optimální je zavzdychat si 3× za hodinu.