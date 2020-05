Dříve byl Den matek považován za svátek „obyčejný”, kdy maminky dostávaly například jen jednu růži. Mnohdy se ani v rodinách neslavil. Je krásné, že časy se mění v tomto směru k lepšímu. Stále častěji totiž nejdůležitější ženy našich životů dostávají dárky hezké, hodnotnější, takové, co si zaslouží. Právě v tento čas bychom se maminkám měly všichni uklonit. Obejmout je, políbit a hlavně říci, co k nim cítíme, jak jsme vděční, že je máme. Jen si vzpomeňte na své mládí, jistě to s vámi nebylo vůbec jednoduché. Navíc maminky jsou zde pro nás v každém věku. Jsou nám celým svým srdcem oddány.

Nezapomeňte své mamince pořídit něco krásného, co ji potěší. Ona si to zaslouží! A ne pouze jeden den v roce.

Jaký dárek vybrat?

Samozřejmě záleží na vašich možnostech. Kromě toho, jen vy nejlépe víte, čím své mamince uděláte tu největší potěchu. Může se jednat o dárek v podobě luxusního briliantové náramku, ale také vlastnoručně vyrobený kousek zajisté potěší. Jestli je ale něco opravdu důležitého, pak je to květina. Ač některé ženy nemají rády řezané květy, protože jim to přijde jako „škoda peněz”, jedná se o půvabné kouzlo pomíjivosti. Hlavně, každá dáma se tetelí blahem, když dostane pugét voňavých květů.

Pokud nechcete šlápnout vedle, porozhlédněte se po oblíbených špercích, případně parfémech. Kosmetika je v tomto směru vděčná. Jestli chcete něco speciálního, naleznete širokou nabídku vychytávek. Skvělé jsou například chytré hodinky, ty však přijdou vhod hlavně maminkám aktivním, co je baví moderní technologie. Naopak fotoaparát, který rovnou tiskne fotky, bude ideální pro všechny ženy. Během chvilky máte v rukách radostnou momentku, s níž můžete ozdobit ledničku, zeď, případně si schovat snímek do peněženky, mít tak „zvěčněné” štěstí neustále při sobě.

Nestíháte matce koupit dáreček? Pak obstarejte alespoň krásnou květinu.

Kdo pozdě chodí ...

Možná jste na Den matek zapomněla, stane se. Určitě nemusíte mít velké výčitky. Když nemáte dárek, narychlo obstarejte alespoň drobnost, předpověď dárku většího. Budete mít alespoň čas promyslet, čím tak maminku obdarovat, aby jste se trefila do černého. Navíc, některé pozornosti chvilku trvají, než se vyhotoví. Řeč je například o věcech s rytinou či výšivkou. Takové fotoalbum, dřevěné prkénko, ložní povlečení, župan či přívěsek se jménem, šťastným číslem, otiskem prstů vnoučat, je ideální volbou pro všechny příležitosti. Jde o nádherný osobní dárek.