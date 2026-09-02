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Cyklistika dává dětem prostor růst vlastním tempem

Komerční sdělení   14:00

Dětská cyklistika nemusí stát desítky tisíc. Začít se dá i s kolem, které už máte doma. | foto: Archiv: Český Svaz Cyklistiky

Komerční sdělení

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První závod, první medaile, první vítězství. Pro rodiče může být představa úspěchu jejich dítěte ve sportu lákavá. U dětské cyklistiky ale podle Českého svazu cyklistiky není nejdůležitější, jak rychle dítě začne závodit nebo kolik závodů vyhraje. Mnohem důležitější je, aby si vytvořilo pozitivní vztah k pohybu a chtělo se hýbat pravidelně.

Právě na tom staví náborová kampaň Jízda začíná. Jejím cílem je přivést děti k cyklistice jako k pravidelné formě pohybu, nikoliv je od prvního tréninku připravovat na závodní kariéru. A jestli dítě u cyklistiky zůstane dalších deset let, nebo díky ní objeví lásku k jinému sportu, není podle Českého svazu cyklistiky to nejdůležitější. Podstatné je, že si vytvoří vztah k pohybu a sport se stane přirozenou součástí jeho života.

Dětská cyklistika nemusí stát desítky tisíc. Začít se dá i s kolem, které už...

„Dítě nemusí přijít na první trénink s tím, že jednou bude mistrem republiky. Naopak. Chceme, aby si nejdříve kolo užilo, naučilo se na něm bezpečně pohybovat, poznalo další děti a zjistilo, že ho baví jezdit. Pokud u cyklistiky vydrží, může postupně přidávat trénink, techniku i závody. A pokud časem zjistí, že ho více baví jiný sport, je to také v pořádku. Naším cílem je především dostat děti do pravidelného pohybu a vytvořit v nich pozitivní vztah ke sportu,“ říká prezident Českého svazu cyklistiky David Průša.

Jednou z velkých výhod cyklistiky je její rozmanitost. Dítě může začít na kole prakticky kdekoliv a postupně zjistit, co ho baví. Někdo si zamiluje jízdu v terénu a horská kola, jiný rychlost na silnici, další třeba dráhu, BMX nebo cyklokros. Rozdílné disciplíny navíc rozvíjejí různé dovednosti. Jízda v terénu učí děti pracovat s rovnováhou, povrchem a překážkami, silniční cyklistika přináší vytrvalost a práci ve skupině, dráha rychlost a přesnost a BMX nebo další technické disciplíny zase koordinaci a práci s kolem.

Dětská cyklistika nemusí stát desítky tisíc. Začít se dá i s kolem, které už...

Praxe přitom ukazuje, že cesta mladého cyklisty nemusí být vůbec přímočará. Úspěšní BMX jezdci postupně přecházejí k dráhové cyklistice, cyklokrosaři se prosazují na silnici a závodníci z horských kol mohou během své kariéry vyzkoušet i další disciplíny. Příkladem je i Ondřej Cink, který reprezentoval Česko na olympijských hrách v horských kolech, následně se vydal na vrcholovou silniční cyklistiku, absolvoval Tour de France a později se vrátil zpět k horským kolům.

„Na cyklistice se nám líbí právě to, že dítě nemusí hned vědět, co ho bude bavit. Může zkoušet různé věci a postupně si najít vlastní cestu. A ta se může během let několikrát změnit,“ dodává Průša.

Dětská cyklistika nemusí stát desítky tisíc. Začít se dá i s kolem, které už...

Závodění samozřejmě k cyklistice patří. Nemělo by však být důvodem, proč dítě na kolo vůbec usedá. Podle přístupu Českého svazu cyklistiky by si mělo nejdříve osvojit základní pohybové a technické dovednosti, získat jistotu na kole, a především si vytvořit ke sportu vztah. Teprve potom má smysl přidávat závodní zkušenost. První závod tak může přijít až ve chvíli, kdy dítě samo začne chtít vědět, jak si povede ve srovnání s ostatními. A i tehdy nemusí být výsledkem medaile. Může to být překonání vlastního strachu, první dokončený závod nebo jednoduše pocit, že se dítěti podařilo něco, co předtím nedokázalo. Právě tyto malé momenty jsou podle Českého svazu cyklistiky důležitou součástí sportovního vývoje dítěte.

Dětská cyklistika nemusí stát desítky tisíc. Začít se dá i s kolem, které už...

Cyklistika má navíc jednu zásadní výhodu – dítě si ji může užívat i mimo trénink. Kolo není potřeba odložit po skončení sportovní hodiny. Může na něm jet s rodiči na výlet, do školy, za kamarády nebo jen tak ven.

Sport se tak přirozeně propojuje s běžným životem a pohyb nemusí být pro dítě jen povinností, kterou si musí „odtrénovat“.

„Pro nás je ideální scénář jednoduchý. Dítě přijde na trénink, cyklistika ho začne bavit a potom chce jezdit i ve volném čase. Jede s rodiči na výlet, s kamarády na pumptrack nebo si samo vezme kolo ven. V tu chvíli už jsme dosáhli něčeho mnohem důležitějšího než jednoho vyhraného závodu – dítě si vytvořilo vztah k pohybu,“ říká Průša.

Český svaz cyklistiky proto prostřednictvím kampaně Jízda začíná zve děti a jejich rodiče především k prvnímu kroku. Po celé České republice funguje více než 300 aktivních cyklistických oddílů, kde se děti mohou zapojit do organizovaného sportu a postupně najít vlastní cestu.

Dětská cyklistika nemusí stát desítky tisíc. Začít se dá i s kolem, které už...

Stejně jako v loňském roce budou i letos v průběhu září probíhat otevřené tréninky cyklistických oddílů. Rodiče mohou na webu www.jizdazacina.cz v mapě oddílů najít klub ve svém okolí a zjistit termín otevřeného tréninku.

Děti nepotřebují vyhrávat. Potřebují začít. A někdy stačí jen poprvé šlápnout do pedálů.

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Komerční sdělení
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