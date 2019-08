Jednotlivé cviky se prostě snažte dělat tak, jak vám vaše tělo dovolí. Je jen třeba dodržovat přesné pořadí cviků, každý z nich se provádí opakovaně.

Pokud jste „Tibeťany“ ještě nikdy necvičili, začněte na třech opakováních a počet postupně zvyšujte, až se dostanete k číslu dvacet jedna. Mezi jednotlivými cviky si vždy udělejte krátkou pauzu – postavte se, dejte ruce v bok a proveďte dva hluboké nádechy a výdechy. Blahodárné účinky pocítíte přibližně až po třech měsících, ale vyplatí se vydržet!



1. TIBEŤAN: KÁČA

Postavte se a rozpažte ruce s dlaněmi otočenými dolů, prsty přitom tiskněte k sobě. Začněte se zvolna točit ve směru hodinových ručiček – tímhle způsobem přijímáte energii. Když skončíte, sepněte ruce a dejte je před srdce. První Tibeťan zlepšuje celkový energetický stav organismu. S rychlostí otáčení to nijak nepřehánějte, alespoň ze začátku, ať se vám zbytečně nezamotá hlava.

2. TIBEŤAN: SVÍČKA

Lehněte si na záda, paže nechte podél těla. Položte si bradu na hruď a s nádechem zvedněte nahoru obě nohy, snažte se je dostat do pravého úhlu k tělu a ideálně ještě o kousek dál. Zpočátku to možná nesvedete, ale to nevadí, zvedněte nohy, kam až to půjde, a klidně je nechte lehce pokrčené. S výdechem se pomalu vracejte zpět dolů. Druhý Tibeťan posiluje břicho a záda a reguluje látkovou výměnu.

3. TIBEŤAN: PŮLMĚSÍC

Klekněte si na kolena (lýtka a stehna svírají pravý úhel) a rukama si zezadu podepřete hýždě. Bradu nechte klesnout na hrudník. Nadechněte se, zvedněte hlavu a zakloňte se dozadu, jak nejdál dokážete. S výdechem se poté vraťte zpět do výchozí polohy. Třetí Tibeťan zlepšuje srdeční činnost, posiluje imunitu a krční svalstvo.

4. TIBEŤAN: MOST

Posaďte se na zem s nataženýma nohama (chodidla jsou od sebe asi 30 cm), ruce podél těla, dlaně směřují k zemi v úrovni boků, hlava spočívá na hrudníku. S nádechem zakloňte hlavu a současně zvedněte tělo, kolena se ohnou a ruce se opírají o zem. Zatněte všechny svaly a pár vteřin vydržte. Uvolněte se a s výdechem se vraťte do výchozí pozice. Čtvrtý Tibeťan podporuje činnost žláz s vnitřní sekrecí.

5. TIBEŤAN: HORA

Tenhle cvik kombinuje dvě známé jógové pozice, kobru a střechu. Lehněte si na břicho a vzepřete se na dlaních a prstech nohou (rozestup mezi dlaněmi i chodidly je na šíři ramen). Hlava je v záklonu. Potom s nádechem přejděte do střechy – zvedněte hýždě a hlavu sklánějte k hrudníku. S výdechem se pak vraťte do výchozí pozice. Počítejte s tím, že tenhle cvik je poněkud náročnější a začátečníkům trvá obvykle pár týdnů, než ho zvládnou. Pátý Tibeťan harmonizuje mysl a blahodárně působí na nervový systém.