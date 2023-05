Bosé cvičení přinese víc benefitů. Zkuste se zout při běhu i fitness

Pár cviků naboso Jak vypadá cvičení bez bot, si můžeme vyzkoušet při jednoduchém cvičení: Stojíme vzpřímeně, záda máme rovná a hlavu mírně vzhůru. Rozkročíme nohy na šířku ramen. Běžíme na místě, dopadáme na špičky. Pokusíme se o vysokou frekvenci kmitů. Břišní svaly udržujeme zaťaté a dýcháme zhluboka a pravidelně. Do pohybu zapojíme i ruce, tzv. běžecké paže, kdy jde dopředu vždy ruka protilehlá noze. Pohyb paží nám pomůže vyvinout větší rychlost. Pro ještě větší intenzitu pohybu lze z mírného poklusu přejít až do „vysokých kolen“, kdy se snažíme dostat koleno co nejvýše k hrudníku.

Trochu náročnější je boxerská chůze. Pohyb začíná ve vzpřímeném stoji, nohy jsou mírně pokrčeny v kolenou. Dáme se do lehkého poklusu, nohy dopadají pouze na špičky. Záda jsou narovnaná, hlava v prodloužení páteře. Ruce střídavě natahujeme před tělo, jako bychom dělali boxerský pohyb, a držíme je celou dobu pohybu v úrovni očí. Neměly by spadnout pod úroveň ramen. Intenzitu pohybu si určíme podle toho, jak ho zvládáme.

Přeskakované výpady jsou intenzivnější verzí klasického výpadu. Přední noha svírá pravý úhel v koleni, zadní nohou uděláme dlouhý krok dozadu a nohu zapřeme o špičku. Snažíme se váhu nepřesouvat do přední nohy, naopak ji do přední i zadní nohy rozložíme. S úkrokem dozadu snížíme těžiště těla a koleno zadní nohy co nejvíce přibližujeme zemi, ne však tak, abychom se dotkli podlahy. Samozřejmě děláme, co zvládneme, nesoutěžíme o nejlepší výkon. Pak vyměníme nohy tak, že přeskočíme. Kdo to ale nezvládá, klidně může vyměnit nohy pomalu, jak je zvyklý při cvičení běžných výpadů. Přední nohou tedy jdeme dozadu a zadní opřeme celým chodidlem dopředu. Když zvládáme přeskoky, děláme je co nejrychleji, nikdy však na úkor správné techniky.