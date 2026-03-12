Čokoláda je blaho. Umí ulevit duši a potěší vaši pleť

Tak svůdná, tak jemná, tak dobrá... A navíc ještě zdravá! Studie dokazují, že s čokoládou budeme krásné a šťastné.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Dokáže nás utěšit, když nás něco trápí, pomáhá nám zbavit se napětí po těžkém pracovním dni a prospívá nám po všech stránkách. Zkrátka, čokoláda je jako ta nejlepší kamarádka. A je to dokonce vědecky dokázaná skutečnost.

Čokoláda je blaho. O tom věděli už kdysi dávno staří Mayové či Aztékové, kteří ji považovali za bohem posvěcenou surovinu. Mnohé dnešní studie jejich zkušenosti potvrzují.

Jde tedy přesněji o léčivé účinky kakaových bobů, popřípadě pravého kakaa, nikoliv kakaových instantních nápojů, jak je známe a pijeme my. Mnoho léčivých látek se totiž během pražení zničí. Hlídejte si procenta na čokoládě, uvádějí podíl kakaa. Můžete je pít, jíst anebo využít jako masku.

S čokoládou se naše duše usmívá

Za příjemné pocity při konzumaci téhle lahůdky zodpovídá více než tisíc přírodních substancí kakaa - mimo jiné třeba anandamid, látka, která je z biochemického hlediska příbuzná marihuaně, zmírňuje stres a zbavuje nás napětí. Navíc nás substance theobromin a trocha kofeinu jemně aktivuje.

V kombinaci s cukrem obojí zvyšuje produkci serotoninu, známého hormonu štěstí. Náš mozek kromě toho uvolňuje fenyletamin, speciální endorfin, který stimuluje šedé buňky, zlepšuje náladu, koncentraci a zahání pocity deprese.

Ovšem čokoláda toho dokáže ještě mnohem víc. Je bohatá na vlákninu a minerální látky jako hořčík, draslík, železo a mangan. Dodnes vědci stále objevují nové léčivé účinky zřejmě nejchutnější medicíny na světě, která se dříve prodávala pouze v lékárnách.

Bylo například zjištěno, že čokoláda snižuje krevní tlak a ochraňuje srdce díky podílu flavonoidů obsažených v kakaovníku. Ty stabilizují krevní oběh a povzbuzují srdeční činnost. Američtí vědci dokonce potvrdili, že tyto bioaktivní substance mohou snižovat riziko vzniku krevních sraženin, infarktu myokardu i mozkové mrtvice. Regulují totiž i hladinu cholesterolu a chrání cévní systém před tvorbou nežádoucích usazenin.

ilustrační snímek

Kousek čokolády pro lepší imunitu

Jedna anglická studie zase potvrdila, že v kakau obsažená látka theobromin působí třikrát efektivněji než kodein, silný tlumič kašle. Čokoládová kúra při nachlazení přesto bohužel nestačí, protože v tabulce je příliš nízký obsah uvedené substance.

Zato katechiny, které se v ní také skrývají, posilují přirozenou imunitu. Pokud nás dostihnou zdravotní problémy, je čokoláda přínosem pokaždé. Působí také jako uklidňující prostředek a afrodiziakum. Máme tedy spoustu důvodů k tomu, abychom si občas dopřáli pár kousků této sladké dobrůtky nebo alespoň šálek horké čokolády.

Pravdy a mýty o čokoládě

O té nejoblíbenější sladkosti na světě kolují nejrůznější informace. Které z nich jsou pravdivé?

  • Čokoláda způsobuje akné: Omyl. Odborníci potvrzují, že neexistuje žádná vědecky podložená souvislost mezi konzumací čokolády a tvorbou akné. Příčinou kožních potíží je místo toho zvýšená produkce kožního mazu způsobená změnami hormonální hladiny v těle.
  • Čím tmavší, tím zdravější: Správně. Studie dokazují, že čokolády s vysokým podílem kakaa (70 procent) skutečně pozitivně působí na lidské zdraví. Obsahují totiž více antioxidantů, které chrání náš kardiovaskulární systém. Extra tip: Dobré kakao vařte vždy s vodou (ne s mlékem), protože mléčné bílkoviny narušují jeho zdravotní efekt.
  • Usazuje se na bocích: Omyl. Sice má spoustu kalorií (kolem 500 kcal na 100 gramů), sama ale zdaleka nadváhu nezpůsobuje. Konzumujete-li ji s mírou, nemusíte si dělat starosti. Také zde platí, že je lepší zvolit tmavé druhy. S vyšším podílem kakaa mají nižší obsah tuku, a tím i kalorií. Mlsejte tedy bez výčitek!
  • Lahůdka vyvolává závislost: Omyl. Minimálně na to nemáme žádné vědecké důkazy. Proč jí přesto kolikrát nedokážeme odolat? Za to je zodpovědný pocit štěstí, který nám čokoláda navozuje, protože už jeden kousek aktivuje centrum odměn v našem mozku.

Kakao pro zdraví

Kakaové máslo je tuk žlutavé barvy (vypadá jak kousky ztuženého pokrmového tuku), který se získává z bobů kakaovníku po vylisování kakaové hmoty, je plné antioxidantů a vitaminu E.

Krásně čokoládově voní. Využít ho můžete při vaření, ale i na výrobu pleťových a vlasových krémů a mastiček. Nebo si ho prostě jen nechte rozehřát v dlani a vmasírujte do pokožky. Podporuje elasticitu kůže. Pomáhá s vráskami kolem očí, úst a na krku, hydratuje pleť rukou i nohou, hodí se především na zrohovatělou pokožku na loktech nebo patách. Preventivně řeší vznik těhotenských strií na břiše a stehnech. Je vhodné pro všechny typy pokožky, zejména pro zralou pleť.

Čokoláda je láska, kterou člověk věnuje sám sobě!

Čokokouzlení s krásou

Maska je hotový elixír mládí, protože kakao je plné vitaminů, minerálů, rostlinných tuků a kyselin, které potřebuje naše pokožka. Zkuste si z něj (raději když budete doma sama) udělat pleťovou masku - osvěží pleť, vyčistí ji a doplní potřebné živiny. Díky této masce budete mít pokožku hydratovanou a krásně vláčnou, můžete ji aplikovat jedenkrát týdně.

Kakaovo-kávová maska

Potřebujete: 2 lžíce kakaa, 1 lžíci mleté kávy, 1 lžičku medu, 1 lžičku olivového oleje

Všechny ingredience pečlivě rozmíchejte na kaši, pokud bude příliš hustá, přidejte trochu teplé vody. Masku naneste na vyčištěný obličej a dekolt a nechte asi 25 až 35 minut působit. Opláchněte ji ne teplou vodou a pokožku nechte chvíli vyschnout. Ošetřete běžným krémem.

Čokoládová maska

Potřebujete: 50 g 70 až 80% hořké čokolády, 1 lžíci medu

Uvedené množství vystačí na obličej, krk i dekolt. Čokoládu nalámejte na malé kousky a v misce asi 15 sekund zahřívejte v mikrovlnce, do hmoty přidejte med a důkladně rozmíchejte. Naneste na obličej, krk a dekolt a nechte zhruba 25 minut působit. Pak masku smyjte vlažnou vodou a pleť ošetřete krémem nebo olejem.

Zvlhčovač zralé pleti

Tím je kakaové máslo - dá se koupit v prodejnách se zdravou výživou (od 170 Kč za 250 g) a určitě se vyplatí připlatit si za jeho kvalitu.

Kakaová maska

Potřebujete: 2 lžíce drcených ovesných vloček, 1 lžíci medu, 1 vejce, 1 lžíci kvalitního kakaa (ne granko a podobně)

Přísady smíchejte a nechte 20 minut odležet, pak směs naneste na umytý obličej a dekolt a nechte působit asi 25 až 30 minut. Masku omyjte vlažnou vodou jemnými krouživými pohyby, odstraní se tak odumřelé buňky a pokožka se krásně vyhladí... Nakonec ji ošetřete běžným způsobem.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Čokoláda je blaho. Umí ulevit duši a potěší vaši pleť

