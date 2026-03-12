Dokáže nás utěšit, když nás něco trápí, pomáhá nám zbavit se napětí po těžkém pracovním dni a prospívá nám po všech stránkách. Zkrátka, čokoláda je jako ta nejlepší kamarádka. A je to dokonce vědecky dokázaná skutečnost.
Čokoláda je blaho. O tom věděli už kdysi dávno staří Mayové či Aztékové, kteří ji považovali za bohem posvěcenou surovinu. Mnohé dnešní studie jejich zkušenosti potvrzují.
Jde tedy přesněji o léčivé účinky kakaových bobů, popřípadě pravého kakaa, nikoliv kakaových instantních nápojů, jak je známe a pijeme my. Mnoho léčivých látek se totiž během pražení zničí. Hlídejte si procenta na čokoládě, uvádějí podíl kakaa. Můžete je pít, jíst anebo využít jako masku.
S čokoládou se naše duše usmívá
Za příjemné pocity při konzumaci téhle lahůdky zodpovídá více než tisíc přírodních substancí kakaa - mimo jiné třeba anandamid, látka, která je z biochemického hlediska příbuzná marihuaně, zmírňuje stres a zbavuje nás napětí. Navíc nás substance theobromin a trocha kofeinu jemně aktivuje.
V kombinaci s cukrem obojí zvyšuje produkci serotoninu, známého hormonu štěstí. Náš mozek kromě toho uvolňuje fenyletamin, speciální endorfin, který stimuluje šedé buňky, zlepšuje náladu, koncentraci a zahání pocity deprese.
Ovšem čokoláda toho dokáže ještě mnohem víc. Je bohatá na vlákninu a minerální látky jako hořčík, draslík, železo a mangan. Dodnes vědci stále objevují nové léčivé účinky zřejmě nejchutnější medicíny na světě, která se dříve prodávala pouze v lékárnách.
Bylo například zjištěno, že čokoláda snižuje krevní tlak a ochraňuje srdce díky podílu flavonoidů obsažených v kakaovníku. Ty stabilizují krevní oběh a povzbuzují srdeční činnost. Američtí vědci dokonce potvrdili, že tyto bioaktivní substance mohou snižovat riziko vzniku krevních sraženin, infarktu myokardu i mozkové mrtvice. Regulují totiž i hladinu cholesterolu a chrání cévní systém před tvorbou nežádoucích usazenin.
Kousek čokolády pro lepší imunitu
Jedna anglická studie zase potvrdila, že v kakau obsažená látka theobromin působí třikrát efektivněji než kodein, silný tlumič kašle. Čokoládová kúra při nachlazení přesto bohužel nestačí, protože v tabulce je příliš nízký obsah uvedené substance.
Zato katechiny, které se v ní také skrývají, posilují přirozenou imunitu. Pokud nás dostihnou zdravotní problémy, je čokoláda přínosem pokaždé. Působí také jako uklidňující prostředek a afrodiziakum. Máme tedy spoustu důvodů k tomu, abychom si občas dopřáli pár kousků této sladké dobrůtky nebo alespoň šálek horké čokolády.
Pravdy a mýty o čokoládě
O té nejoblíbenější sladkosti na světě kolují nejrůznější informace. Které z nich jsou pravdivé?
Kakao pro zdraví
Kakaové máslo je tuk žlutavé barvy (vypadá jak kousky ztuženého pokrmového tuku), který se získává z bobů kakaovníku po vylisování kakaové hmoty, je plné antioxidantů a vitaminu E.
Krásně čokoládově voní. Využít ho můžete při vaření, ale i na výrobu pleťových a vlasových krémů a mastiček. Nebo si ho prostě jen nechte rozehřát v dlani a vmasírujte do pokožky. Podporuje elasticitu kůže. Pomáhá s vráskami kolem očí, úst a na krku, hydratuje pleť rukou i nohou, hodí se především na zrohovatělou pokožku na loktech nebo patách. Preventivně řeší vznik těhotenských strií na břiše a stehnech. Je vhodné pro všechny typy pokožky, zejména pro zralou pleť.
Čokoláda je láska, kterou člověk věnuje sám sobě!
Čokokouzlení s krásou
Maska je hotový elixír mládí, protože kakao je plné vitaminů, minerálů, rostlinných tuků a kyselin, které potřebuje naše pokožka. Zkuste si z něj (raději když budete doma sama) udělat pleťovou masku - osvěží pleť, vyčistí ji a doplní potřebné živiny. Díky této masce budete mít pokožku hydratovanou a krásně vláčnou, můžete ji aplikovat jedenkrát týdně.
Kakaovo-kávová maska
Potřebujete: 2 lžíce kakaa, 1 lžíci mleté kávy, 1 lžičku medu, 1 lžičku olivového oleje
Všechny ingredience pečlivě rozmíchejte na kaši, pokud bude příliš hustá, přidejte trochu teplé vody. Masku naneste na vyčištěný obličej a dekolt a nechte asi 25 až 35 minut působit. Opláchněte ji ne teplou vodou a pokožku nechte chvíli vyschnout. Ošetřete běžným krémem.
Čokoládová maska
Potřebujete: 50 g 70 až 80% hořké čokolády, 1 lžíci medu
Uvedené množství vystačí na obličej, krk i dekolt. Čokoládu nalámejte na malé kousky a v misce asi 15 sekund zahřívejte v mikrovlnce, do hmoty přidejte med a důkladně rozmíchejte. Naneste na obličej, krk a dekolt a nechte zhruba 25 minut působit. Pak masku smyjte vlažnou vodou a pleť ošetřete krémem nebo olejem.
Zvlhčovač zralé pleti
Tím je kakaové máslo - dá se koupit v prodejnách se zdravou výživou (od 170 Kč za 250 g) a určitě se vyplatí připlatit si za jeho kvalitu.
Kakaová maska
Potřebujete: 2 lžíce drcených ovesných vloček, 1 lžíci medu, 1 vejce, 1 lžíci kvalitního kakaa (ne granko a podobně)
Přísady smíchejte a nechte 20 minut odležet, pak směs naneste na umytý obličej a dekolt a nechte působit asi 25 až 30 minut. Masku omyjte vlažnou vodou jemnými krouživými pohyby, odstraní se tak odumřelé buňky a pokožka se krásně vyhladí... Nakonec ji ošetřete běžným způsobem.
Článek vznikl pro časopis Tina.