Čokoláda je sexy. Budete díky ní šťastnější, bdělí i trochu zdravější

Napadá vás otázka, proč tuto sladkou pochoutku tolik milujete? Co je to za kouzlo, které očarovalo malé i velké, muže i ženy bez rozdílu věku, postavení a sociálních jistot? A co o vás prozradí druh, který máte nejraději?

Už jen samotná představa toho, jak se vám na jazyku rozplývá kousek čokolády, vyvolá na tváři blažený úsměv. Proč ale tento pamlsek vzbuzuje tak příjemný pocit a u některých lidí dokonce opravdovou závislost?

Podle statistik spořádá každý Čech v průměru skoro šest kilogramů čokolády za rok. A pro mnohé je to víc než jen obyčejná sladkost. Dodává vám útěchu, napomáhá uvolnění po dni plném stresu a je pohlazením po duši. Čokoláda je něco jako opravdu dobrá přítelkyně.

Jedno je jisté, přepadne-li vás chuť na čokoládu, nelze se jí bránit. Tělo vám tím může dávat najevo nejen, že vás honí mlsná, ale také fakt, že mu chybí hořčík. Výrazněji to pociťují právě ženy, protože k poklesu hladiny minerálů u nich dochází v druhé polovině menstruačního cyklu a chuťové pohárky se neodbytně ozvou.

Ale proč ne? Byť to někomu může znít jako blábol, je vědecky dokázáno, že rozumný příjem čokolády má plno zdravotních benefitů.