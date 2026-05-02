Co se dá vyčíst ze snů? Rozklíčujte svá tajná přání i největší obavy

Tereza Dusová
Sní každý. Lidé, kterým se sny nezdají, neexistují. Jen si je nepamatují. Jedná se ale o důležitý ukazatel našich pocitů. Umíte z nich vyčíst to potřebné?
Ilustrační snímek | foto: Canva

O snech a jejich významu se polemizuje už od starověkého Říma. Lidé jim přikládají váhu i dnes a ve snářích hledají skrytá poselství. Je to skutečně cesta, jak nahlédnout do budoucnosti nebo pochopit sami sebe?

Průměrný člověk stráví zhruba třetinu života spánkem. Zatímco některým lidem se zdají „živé“ sny, jiní mají noci bezesné – nebo si to alespoň myslí. Vypovídá to něco o našem životě nebo o nás samotných? A dává nám podvědomí nočními prožitky skutečně nějaká znamení?

„Sny měly hluboký význam v tradiční čínské kultuře. Zejména v nadpřirozeném světonázoru, kde se věřilo, že se duchové a předkové duše aktivně podílejí na lidských životech,“ vysvětluje Ze Hong, odborný asistent na univerzitě v Macau.

Od doby, kdy byly sny vnímány jako poselství od Bohů a výklad snů byl považován za nadpřirozenou schopnost, ale věda pokročila. Už víme, že existuje gravitace, dokážeme si vysvětlit většinu abnormálních jevů i létat do vesmíru. Proč nás tedy zrovna sny stále tolik fascinují?

Sny mají svůj význam

Sny jsou oblastí neomezených možností. Můžete v nich jezdit na koni, ležet na rozkvetlé louce, prožít románek s filmovou hvězdou nebo hůř – vidět hada, jak vás uštkne, padat z útesu nebo zemřít.

To, o čem v noci sníte, se promítá i do toho, s jakou náladou druhý den vstáváte. Těžko budete snídat s úsměvem na tváři po noci strachu a hrůzy, ale pokud jste ve spánku prožili noc plnou vášně s Bradem Pittem či Angelinou Jolie, nejspíš vás jen tak něco nenaštve.

Sny pro kvalitní spánek

Psychologové se shodují, že je těžké sny analyzovat i proto, že si je člověk většinou nepamatuje. Ne však proto, že by nesnil – každému se sny zdají a mohou o vás hodně prozradit. Teď nemáme na mysli „věštění z koule“, nýbrž návyky před spánkem.

Pokud jdete spát po noci strávené u sledování hororů nebo hádce s partnerem, není divu, že váš spánek nebude úplně kvalitní. Naopak jestliže ulehnete do postele v pravý čas a s dobrou náladou, mohou vám sny ukázat, po čem toužíte nebo vás správně naladit na nadcházející den.

I proto je dobré si sen hned ráno (nebo i po probuzení v noci) zapsat – stejně jako to, co jste před spaním dělali. Jednoduše díky tomu zjistíte, co negativně ovlivňuje kvalitu vašeho spánku a co vám naopak dělá dobře.

Otec psychoanalýzy Sigmund Freud (†83) tvrdil, že sny představují přání pramenící z našeho podvědomí, a je to způsob, jak si splnit potlačovaná přání, většinou sexuální.

Ve své knize Výklad snů z roku 1900 píše, že sny nejsou nesmyslné, ale mají hluboký skrytý význam. Na jeho práci později navázal i psycholog Carl Jung (†85), který navrhl vlastní interpretaci snů, v níž tvrdí, že se jedná o rozhovor mezi naším vědomím a podvědomím – ovšem bez sexuálního podtextu.

Názory těchto dvou fundovaných odborníků se v lidech hluboce zakořenily a i dnešní terapeuti a psychologové s vámi při terapii sny ochotně proberou a budou se v nich snažit najít hlubší smysl. Ten bude ale vždy založen na faktech, nikoli představách o tom, že jsou sny oknem budoucnosti.

Snění je prokazatelně důležité i pro celkově dobrý spánek a lepší soustředění během nadcházejícího dne.

Podle výzkumu University of California snění během REM spánku (klíčová fáze pro zpracování emocí, paměť a duševní regeneraci) přispívá k lepšímu učení tím, že eliminuje přebytečné informace a upevňuje klíčové poznatky. Sny nám také pomáhají zvládat a zpracovávat emoce. Snění tak funguje jako přirozená terapie.

Způsob, jak mozek zpracovává emoce

Snáře nebo podobné knihy jsou jen berličkou, která ale není založená na faktických základech. Každý symbol totiž může mít v závislosti na kultuře jiný význam.

Jako příklad můžeme uvést hada. V západní kultuře, která je Freudem ovlivněna, může představovat zradu nebo i skrytou sexuální touhu. V hinduistické kultuře však snění o hadovi předpovídá bohatství a plodnost.

Nenechte se proto ovlivnit konkrétním výkladem, jedná se o něco abstraktního, co nemá jednoznačné ani vědecky podložené univerzální vysvětlení.

Paměť snů je křehká, mozek je vypouští

Problém nastává ve chvíli, kdy vás ovládají noční můry spojené s nevyřešeným traumatem, nebo se sny stále dokola opakují. V tu chvíli je čas poradit se s odborníkem, který vám pomůže vypořádat se s jejich spouštěčem. Sny by měly být zpestřením, nikoli spánek omezovat.

Pavouci, útěk, padající zuby. Naše sny nejsou náhodné, nutí nás věci řešit

Abyste si je zapamatovali (protože i s tím má řada lidí problém), má psychiatr Robert Stickgold z Harvardské univerzity, který se specializuje na spánek a kognitivní psychologii, doporučení: než půjdete spát, vypijte sklenici vody a třikrát po sobě zopakujte větu „budu si pamatovat, co se mi bude zdát“.

Naše babičky zase radily, abyste se po probuzení hned nedívali z okna, protože tím se sen vytratí.

Podle psychiatra je ale klíč v tom budit se pozvolna a nenechávat se rozptylovat jinými věcmi. Jedině tak mozek zpracuje, co se v něm v noci odehrávalo. „Po takovém cvičení si 80 procentům lidí, kteří tvrdili, že nesní, začnou své sny vybavovat,“ slibuje Stickgold.

Člověk má za život nespočet snů, ale to nutně neznamená, že všechny jsou stejně důležité. Pokud vás ale děsí nebo vás jinak omezují, řešte to s odborníkem!

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

