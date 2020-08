Jsou tak různé a odlišné jako lidé sami. Někdy nás vezmou do neskutečných říší plných fantaskních tvorů a věcí. Jindy ale s nimi zůstanete při zemi a řešíte každodenní situace. Bývají ale také strašlivé a zničující.

Zrcadlo nastavené zdraví Sny mohou částečně naznačit i problémy, které se dějí ve vašem těle. Jak například?

Snížená hladina krevního cukru

Jste-li diabetik, mohou velice živé a jasné sny naznačit, že trpíte hypoglykemií. Pokud to tak máte, dejte si před spaním do těla raději nějaké proteiny místo cukrů. Přicházející nachlazení

Pokud se v noci probouzíte z noční můry celí zpocení a rozhicovaní, může to upozorňovat na příchod nachlazení anebo jiné podobné nemoci. Radši si hned dejte čaj s medem. Spánková apnoe

I tuto vážnou nemoc, při níž pacient během spánku může přestat dýchat, indikují sny. Pokud si už měsíce nepamatujete ani vteřinu z toho, co se vám zdálo, může to být problém. Stres a úzkost

Značí je velice zmatečné sny, v nichž se většinou ztrapníte. Proto se častokrát v noci i probudíte a posléze máte problémy s usnutím. Když se to povede, vše se opakuje.

Sny jsou pestřejší než program jakékoli televize. Navíc své kousky promítají zdánlivě podle vlastního výběru a člověk neví, co má čekat. Alespoň tak si to myslíte. Ale skutečnost je trochu jiná. Nikoli konkrétními scénami, ale svým zaměřením sny vypovídají o tom, jaká je vaše povaha, co od života můžete čekat a co naopak ne. Naučit se jim v tomto smyslu rozumět vám tak může pomoci i k pochopení sebe sama. A to může vést k vašemu plnějšímu a radostnějšímu životu. Takže aspoň se o to pokusit se určitě vyplatí.



V prvé řadě je nutné podotknout, že se nemusíte stresovat z toho, když se vám povětšinou zdají sny špatné, děsivé a takříkajíc těžké. Spousta lidí to má podobně.

„Jedná se vlastně o to, že ve snech si snažíme nacvičit jednání v situacích, které jsou v normálním životě stresují a neumíme si s nimi poradit,“ tvrdí psycholožka Alice Robb a pokračuje: „Naše mysl má tu výhodu, že dokáže nabídnout i nereálné možnosti řešení. Což člověku může ukázat směr, jak je řešit ve skutečnosti.“ Nejde tedy o zlověstnost snů jako takovou, ale o to, jak se k daným situacím ve svém nočním světě postavíte. Protože to vám může dát informaci o vás.

Utrpení ve snu je přínosné ve dne

Pokud na sebe necháte všechny rány z daného snu dopadnout v plné míře, tísní vás to a cítíte se u toho opravdu zle, pak zřejmě patříte k osobnosti typu A. Tedy k té, která je velice společenská, ale také ambiciózní a velmi přesně organizovaná. Každá malá změna z plánu rozhodí a následně je pak úzkostná, netrpělivá a plná vzteku. „Právě proto se takovýmto lidem ve snech často děje víc nepravostí. Mozek se je snaží přesvědčit, aby se všechny překážky naučili zvládat s větší racionalitou a nadhledem,“ vypráví o tom psycholožka Rachael Grazioplene.

Takové sny vybízejí ke zklidnění a připomenutí si, co je skutečně vaší ambicí a za čím chcete jít. „Jedinci s touto charakteristikou chtějí ve všem vyniknout, ale to nemohou zvládnout. Sny se je snaží upozornit na to, že si stačí vybrat jednu oblast a budou mnohem spokojenější,“ říká Alice Robb.

Naopak osobnosti typu B mohou sice mít také zlé sny, ale vždy z nich nějak vyplujou a nakonec se ještě změní k lepšímu. Pokud jste na tom stejně, je pro vás typický vnitřní klid a tichá rozhodnost. Nepřipouštíte si tolik stres a umíte dělat lidem kolem příjemné prostředí. Pokud to od vás ale nikdo nevyžaduje, cítíte se nevyužití a to vás trápí.

Sny vám také prozradí mnohé o tom, co ve skutečnosti chcete. „Lidem smířeným s tím, jak žijí, se v hlavě v noci honí všemožné obrazce, ale jsou založené na tomto světě. Prostředí, krajiny, tvorové, s nimiž se potkávají – to vše je veskrze reálné,“ ji popisuje to expertka.

Naopak ti, kdo nejsou tak zcela spokojeni, odplují do úplně jiných sfér – zřejmě v naději, že tam najdou něco lepšího. Často to ale nevidí a v tom, co se kolem odehrává, cítí nějakou hrozbu. Pozor – nepleťte si to s fantazijními sny, které naopak naznačují váš zvýšený smysl pro kreativitu. Ty jsou také nereálné a více barevné. Ale spíše než obavy při nich cítíte zvědavost a snahu odkrývat stále něco dalšího.

Zvířata představují zajeté koleje

Mnoho lidí popisuje také sny o zvířatech. Ty představují podle odborníků vaše zažité zvyky nebo chcete-li, každodenní rutinu. Záleží na tom, jak se k vám pak ve snu tito živočichové chovají. Drbete je za ušima jako domácí mazlíčky? Běháte s nimi po louce a užíváte si krásný den? Pak jste zřejmě spokojeni v tom, jak máte nastavený život. Pokud po vás ale jdou a chtějí vás zardousit, symbolizuje to, jak moc potřebujete ze zajetých kolejí vystoupit a zkusit do svého života zavést ještě něco nového, co byste možná bez porozumění snům neměli odvahu vyzkoušet.

Když vám zvíře nebo i člověk zlověstně sedí na hrudi, v druhém případě na vás křičí anebo do vás i buší pěstmi, pak máte zřejmě problém s více či méně potlačovanou agresivitou a měli byste si na to dávat pozor. Jestliže mu na druhou stranu za každý jeho kousek dáváte pamlsky a snažíte se ho neustále chválit, můžete být až extrémně závislí na přízni druhých lidí anebo třeba na rodině, kterou tím ale můžete spoutávat.

Nahota značí touhu poznat sebe sama

Mnoho naznačí i to, jak jste ve snu oblečení. Velmi často se v nich člověk objeví nahý a je z toho pak velké faux-pas. Nejedná se o nic jiného než o touhu poznat sebe sama, jejíž naplnění je vám okolním světem odpíráno. Když se tento sen opakuje, měli byste si udělat čas na sebe a aspoň deset minut se věnovat jen své mysli. Posune vás to dál.

Denní snění Je odlišné od toho nočního. Zprostředkovává kratičký únik z reality, který si můžete dopřát kdekoli a kdykoli. Někdo sní o exotických zemích, jiný o tom, že je superstar. Jistojistě pro mnoho lidí znamenají tyto sny nutnou životní motivaci. Ta je nutí být lepšími, hodnějšími nebo úspěšnějšími, a tím dostávají naději, že se jejich sen splní. Nesmí se to ale přehánět. Někdy člověk najednou začne trávit více času ve svém vysněném světě a pak se přestane věnovat tomu reálnému. Výsledkem bývá často neschopnost komunikace s ostatními, vyhazovy z práce apod. Jinými slovy – denní snění je důležité, ale nesmí převálcovat váš život.



„Uvolněné šaty nebo třeba jogínský hábit značí klidnou a vyrovnanou povahu a jistou věrnost duše,“ popisuje dále Alice Robb. Naopak pokud se vidíte zahalení do nespočetných vrstev, pak se zřejmě kvůli něčemu cítíte zranitelní. „Takové sny mívají hodně lidé žijící ve špatném vztahu. Ale může to značit i problémy v práci anebo třeba s výchovou dětí,“ uvádí odbornice.

Jak vidíte, sny nejsou jen pohádka, kterou vám vaše mysl každý den promítne, abyste se v noci nenudili. Jedná se o velkou ukázku toho, co jste, co umíte a kam byste třeba měli jít. Je škoda je ráno smazat z hlavy jako rovnice na školní tabuli poté, co hodina matematiky konečně skončila. Protože na rozdíl od té křídy ony nikdy nezmizí zcela. A čím méně jim budete chtít rozumět, tím hůř budete chápat sami sebe.

Nejčastější sny a jejich výklad

PADÁNÍ

Často se říká, že když se při padání ve snu dotknete dna, zemřete. Tak to jistě není. Zcela zjevně se ale něco ve vašem životě vymklo kontrole tak, že se vám to ani trochu nelíbí. „Je to symbol strachu ze selhání – nejčastěji v práci nebo v milostném životě,“ říká astrolog Russell Grant.

ZTRÁTA ZUBŮ

Autorka knih o snech Penny Pierce má za to, že tyto typy snů mohou mít více významů. Značí například obavy z toho, jak člověk vypadá – že nesplňuje kritéria společností daného ideálu krásy. Může to ale vypovídat i o vaší hrůze z komunikace s ostatními anebo obavě z trapasů.

UMÍRÁNÍ

Ať už umíráte vy samotní anebo někdo z vašich blízkých, neznačí to skutečnou smrt. Spíše se jedná o příchod nějaké změny. A ta mnoho lidí děsí ještě dříve, než ji poznají a pochopí, zda je skutečně k horšímu nebo ne.

ZKOUŠKY

Propadnutí u testů, nesplnění limitu nebo jen fakt, že k nějakému pohovoru přijde člověk pozdě… to vše má jasný původ. Je za tím strach ze selhání. Takové sny jsou velice běžné a úzce souvisí s podceňováním sebe sama.

NEVĚRA

Pro partnerský život jsou takové sny skutečně nebezpečné, protože často kvůli nim začnete pochybovat o tom druhém a vymlouvat se na ženskou intuici. Odborníci ale tvrdí, že to značí jinou věc: jeden z partnerů nedostává od vztahu to, co by chtěl. A to se dá lehce napravit.