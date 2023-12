Domov není jen střecha nad hlavou. Každý má mít svůj koutek a pohodlí

Někteří lidé tvrdí, že domov jsou především naši nejmilejší. Že se cítíme doma tam, kde jsou rodiče, prarodiče, sourozenci, manželé a manželky nebo děti a vnoučata. Ovšem nejde opominout ani samotné prostředí.

Dokonce i ti největší světoběžníci, kteří nemají nikde stání, potřebují mít nějaké místo, kde mohou na chvíli spustit kotvy. Jistě bychom se podepsali pod to, že domov je pro nás důležitý hlavně v dětství, kdy se malý človíček seznamuje se světem a pak se honem utíká schovat zpátky do bezpečí. Důležitost domova však s postupujícím věkem neklesá. Potřebujeme ho všichni, každý chce někam patřit. Co bychom si měli ještě v souvislosti s domovem uvědomit?

Každý v něm má mít koutek

Dříve to měly rodiny složitější, ještě po polovině 20. století bydlely v bytě 2+1 i tři generace, vybavme si třeba filmy o rodině Homolkových. Jeden pokoj osídlili prarodiče, druhý rodiče s dětmi, kuchyň byla společná.

Dnes si takové soužití neumí mladí ani představit. Poměry se změnily, v dnešní době si každý nárokuje pokud možno svou místnost, ani sourozenci nechtějí mít společný dětský pokoj, někdy dokonce i příslušenství, požadují vlastní koupelnu. Má to svoje výhody, ale i velké nevýhody – členové rodiny se málokdy potkávají, každý je zalezlý ve svém prostoru.

Rodinky s menšími byty bývají svornější, víc o sobě vědí, byť se třeba i častěji dohadují. Platí ovšem, že doma by měl mít každý člen domácnosti svůj „hájený“ koutek, kde by neměl být rušený, když nechce. Pokud tedy, milé čtenářky, váš muž touží po dílničce ve sklepě, i když víte, že tam skoro nic nevyrobí, jenom si bude číst noviny, dovolte mu ji. Samozřejmě tam nesmí trávit veškerý „domácí“ čas.

Nesnášíme jeho narušitele

Domov je pro nás posvátné místo, proto se ho více či méně snažíme ochránit před okolním světem. Někdo zvládne přivítat neohlášenou návštěvu a s klidem ji pozve dovnitř, ač ví, že nemá uklizeno. Jiného ale taková přepadovka vykolejí. Měli bychom mít vždy na paměti, že není hostitelovou povinností pozvat neohlášeného hosta dál, ať už jsme domácí nebo návštěvníci.

Také bychom se neměli cítit dotčeně, pokud nás kamarádi či známí, kteří nás pozvali do svého nového domova, pustí jen do obýváku. Nemáme právo prohlédnout si cokoli a nakouknout kamkoli, nejsme v televizní reality show, abychom někomu vizitýrovali skříně... Stejně tak můžete jako hostitelé umožnit vstup návštěvě jen někam, i kdyby to byli vaši sourozenci nebo dobří kamarádi. Vy jim přece taky nešmejdíte po ložnici.

Mnohem vážnější jsou případy vloupání do bytů a domů. Pro řadu lidí to znamená trauma srovnatelné s těžkou nemocí či s rozvodem. Jejich hájemství bylo silně narušeno, pošlapáno, už se tam necítí bezpečně. Jsou i tací, kteří potom trpí úzkostmi, dokonce musí změnit bydliště nebo vyhledat pomoc psychologa.

Lidé ho vnímají rozdílně

Někdo je schopný stěhovat se i víckrát za život a zvládne to bez zásadnějších potíží, svůj prostor si dokáže vybudovat na novém místě během krátké doby, jiný si neumí představit, že by opustil domov, ve kterém žije celá léta. Když pak z nějakého důvodu dojde na přesídlení, když musí změnit své známé hnízdo, vnímá to jako ránu osudu. Proto mezi události vyvolávající silný stres řadí odborníci i změnu bydliště.

Není žádný důvod závidět těm, kdo zvládají stěhování, a vyčítat si hluboké zakořenění na jednom místě. Je to prostě danost ovlivněná mnoha věcmi, je třeba ji přijmout. I v tomhle směru jsme každý jiný.

Tvoří ho všichni zúčastnění

Abychom se doma cítili dobře, mělo by to tam být i podle našich představ. Zejména mnohé pečlivé ženy, které se ze všech sil snaží vytvořit útulné hnízdečko, jsou často zaskočeny tím, že se někdo z jejich blízkých necítí v bytě nebo domě dobře.

Proč? Inu proto, že tyhle hospodyňky udávají všemu řád, podle nich musí být zorganizovaná koupelna, seřazené hrnečky či pověšené prádlo, rozhodují o tom, kde stojí květiny, jak je rozestavěn nábytek, dokonce určují i skoro dospělým dětem, jak mít uklizené skříňky a jaký pořádek na stole.

Zvláštní kapitolou pak bývá adventní a vánoční výzdoba a úklid. Ženy mívají pocit, že sváteční domov nutně musí vonět vanilkou a leštidlem, všude musí viset stylové ozdoby, a jsou rozhodnuté dopřát tuhle krásu svým nejbližším, i kdyby kvůli tomu měly vypustit duši.

Velmi často se snaží zapojit i rodinu, vždyť je to přece pro jejich nejvyšší dobro. Jenže dotyční mají možná o adventu a Vánocích trochu jiné představy, nepotřebují girlandy z větviček na zábradlí ani věnce na dveřích.

Když však přepečlivá maminka trochu povolí v úsilí, jejím milým se často hodně uleví a začnou se doma konečně cítit dobře. K takovému příjemnému a bezpečnému pocitu totiž patří i určitá svoboda. Říká se, že domov odráží ducha lidí, kteří v něm žijí... Neměl by to tedy být obrázek jen jednoho člověka.

Není jenom pro rodinu

Jak vypadá klasický obrázek šťastného domova? Máma, táta a děti, usměvaví a spokojení, jako z reklamy. Když se taková idylka povede, je to opravdové štěstí. Což ovšem neznamená, že by bezpečné domácí prostředí neměli mít například také manželé v seniorském věku, samoživitelky s dětmi nebo lidé osamělí. Pro ně je stejně důležité jako pro úplné harmonické rodiny.