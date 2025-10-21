Zajímavé, vaše levá lícní kost je výraznější než ta pravá. I tak může začít komentář experta, který právě prozkoumával váš obličej a během slabých pěti minut si o vás vytvořil dokonalý obrázek.
Na seznamu pak začal krok za krokem zaškrtávat jednotlivé znaky, které jsou přiřazené čtyřem charakterovým typům. Nazývá je pracanti, rozumbradové, citově založení a vizionáři. Málokdy existují v čisté formě, nejčastěji se vyskytují smíšeně. Potom na zkoumaný objekt pohlédne i z profilu a pronese pár dalších poznatků. Co to všechno znamená?
Umění staré přes 2000 let
Číst v lidských obličejích možná může vypadat jen jako obyčejný humbuk, jakási senzace pro pobavení lidí. Vždyť v České republice je fyziognomie nebo také fyziognomika, umění rozklíčovat charakterové rysy člověka z fyziologických vnějších znaků těla a obličeje, považovaná za nevědeckou nauku a pavědu, která se v moderní psychologii neuplatňuje. Pravdou ale je, že lidé se ve tvářích druhých snažili číst už odnepaměti.
Nejstarší písemné zmínky o tomto umění pocházejí už ze starověku, populární bylo zvláště v antickém Řecku, ale řady zastánců mělo i mnohem později. Třeba v 18. století patřilo čtení charakteru člověka z rysů jeho obličeje k nejoblíbenějším společenským hrám na evropských šlechtických dvorech.
Švýcarský pastor Johann Kaspar Lavater zas prohlašoval, že je mezi deseti tisíci nosy schopen se zavázanýma očima vybrat ty královské, a o této vědě dokonce sepsal knihu Fyziognomické fragmenty, v níž zaznamenal přes dvacet tisíc tváří známých i neznámých lidí.
Tato „pavěda“ tedy rozhodně není žádnou vymožeností moderní doby – lidstvo provází už dlouhá léta a neustále se vracela a vrací zpátky na výsluní. Vychází z 2000 let starého učení z Číny, Egypta a Indie, kde je dosud praktikovaná jako součást tradičního léčitelského umění ájurvédy.
Co vše se dá z tváře vyčíst?
Odborník na slovo vzatý je schopný z vaší tváře vyčíst, zda jste emocionálně založení, nebo spíše pragmatičtí, jestli jste vizionáři, či se držíte při zemi, kladete na sebe vysoké nároky, nebo jste pohodlnější a nikam se neženete, jste činorodí, či jednáte až ve chvíli, kdy vás k tomu okolnosti opravdu donutí... A mnoho a mnoho dalšího.
Skuteční profesionálové si navíc nevšímají jen vašich obličejových znaků, ale posuzují vás jako celek – to, jak mluvíte, jaká slova volíte i jak se pohybujete. Dohromady jim to prozradí možná víc, než kdybyste jim o sobě sami dlouze vyprávěli, a to už během pozdravu a krátkého úvodního rozhovoru. Jestli si to chcete sami vyzkoušet, poohlédněte se po nějaké příručce, jak na čtení v lidských tvářích, na trhu jich je celá řada.
A na co se zaměřit?
Například na uši. Když jsou jejich špičky v jedné rovině s obočím, ukazuje to na výraznou inteligenci (podobně jako vysoké čelo). Pokud jsou ovšem naopak nízko, jde dolů i křivka inteligence.
Důležitý je i lalůček. Jeho velikost a masitost by měla být přímo úměrná moudrosti a upřímnosti. Špičaté uši jsou znakem vychytralosti a pokrytectví, zakulacené zase říkají, že si jejich majitel žije v blahobytu, o který se sám přičinil, a malé uši vypovídají o tom, že dotyčný nemá moc životní energie.
Všímejte si i očí. Jsou totiž známkou toho, jak intenzivně je člověk schopný prožívat tak silné city, jako je láska a nenávist. Čím jsou větší, tím více citu v člověku je. Posazené blízko u sebe poukazují na zahleděnost jedním směrem, když jsou od sebe dál, o dotyčném to vypovídá, že má široký rozhled.
A co takové rty? Opatrnější byste měli být v přítomnosti člověka, který je má úzké. Nedá se o něm říct, že by byl vyloženě zlý, citová složka osobnosti ale určitě není jeho silnou stránkou. Když pak k úzkým rtům přibudou ještě malé zapadlé oči a úzké čelo, měli byste se od takového člověka držet raději dál. Mívá totiž zpravidla sklony k násilí, o čemž koneckonců svědčí i to, že právě takovou vizáží se může podle odborníků pochlubit většina lidí, kteří sedí za mřížemi. Obličej zkrátka napoví hodně.
Rovné čelo ukazuje na empatii
Lidé s rovným čelem se dokážou velmi dobře vcítit do ostatních, jsou vřelí, emocionální, shovívaví a mají pochopení pro druhé. Důležitá je pro ně harmonie a lidská pospolitost, ale i to, co si o nich myslí jejich okolí.
Fyziognomika vychází z přesvědčení, že v obličeji každého člověka lze najít více než 330 znaků, podle kterých je možné rozklíčovat jeho charakter. Jen se mezi sebou musí správně pospojovat.
Hranaté uši jsou známkou extravagance
Ukazují na vizionářskou a trochu bláznivou stránku osobnosti. Pokud jsou ušní lalůčky trochu větší, znamená to, že i když jste zvědaví, nejste naivní a vše máte rádi zdůvodněné. V osobním životě jdete rádi vlastní cestou a žijete naplno.
Trojhranná tvář vypovídá o dobré intuici
Silně reagujete podle svých pocitů. Přitom ale zůstáváte stále přátelští a stavíte vše na zdravém lidském rozumu. Hluboko posazené lícní kosti kromě toho napovídají, že jste obezřetní, vnímaví a diplomatičtí.
Zkosené obočí rádo provokuje
Hrana uprostřed obočí signalizuje malého čertíka ve vás, který má mírnou tendenci k popichování a rád provokuje, ovšem nikdy ne zle. Z lidí kolem byste rádi dostali co nejvíc, ale nechcete si to s nimi rozházet.
Velká duhovka znamená zvědavost
Nasáváte do sebe vše a milujete nové dojmy a zážitky. Vaše okolí z toho může mít dojem, že jste nestálí, vy přitom ale jen chcete vyzkoušet všechno, co se dá, rutina vás nudí. Vaší silnou stránkou je komunikativnost a otevřenost.
Špičatá brada reprezentuje žízeň po vědění
Vše chcete pochopit a přijít tomu na kloub. Než se do něčeho pustíte, potřebujete mít všechny dostupné podklady. Jen tak můžete odvádět kvalitní práci. Toužíte po dokonalosti, občas ale máte problém vypnout.
Plné rty ztělesňují hluboký citový a duševní život
Plné rty ukazují na to, že jste velmi smyslově založení a své city prožíváte naplno. Pokud máte výraznější horní ret, tak raději dáváte – větší spodní ret zase značí přijímání. Výrazné srdíčko rtů odkazuje na velký potenciál vcítění se do lidí a situací.
Rovný nos vyjadřuje činorodost
Rovný hřbet nosu zakončený špičkou směřující vzhůru, vlastně takový pršák, je známkou toho, že vám dlouho trvá, než se pustíte do práce. Nejdřív potřebujete mít všechna fakta, pak jste ale rychlí jako blesk.
