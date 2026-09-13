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Krajka něžná jako vy, bavlna pro pohodlí. Co o vás řeknou vaše kalhotky

Autor:
Spodní prádlo sice není na první pohled vidět, ale podle psychologů jeho volba úzce souvisí s vaším charakterem, náladou i sebevědomím. Co o vás poví to vaše?
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Věřily byste tomu, milé dámy, že volba spodního prádla ovlivňuje váš den? Tvrdí to američtí vědci Hajo Adam a Adam D. Galinsky, kteří přišli s termínem „Oblečená mysl“ (Enclothed cognition). Podle nich si náš mozek spojuje jednotlivé kousky prádla s emocemi a charakterovými vlastnostmi. V praxi to znamená, že pokud máte pod tepláky krajkované prádlo, cítíte se daleko atraktivněji a sebevědoměji, než kdybyste si vzaly klasické bavlněné kalhotky.

Využijte toho a udělejte si inventuru intimního prádelníku. Zjistěte, které kousky v něm máte a případně co byste měly udělat, abyste se cítily komfortněji i sebevědoměji.

Krajková klasika

Kalhotky brazilky, cena 399 Kč

Aktuální číslo

Tina

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Co o vás tato volba říká: Krajky v sobě nesou něhu, eleganci, ale i určité tajemství. Taková jste i vy – jemná žena, která miluje všechno krásné a je zaměřená na detail. Vaše domácnost je čistá a vymazlená do posledního puntíku. Máte ráda květiny, keramiku, bílý provensálský styl a vzdušnost prostoru… Domov a rodina jsou pro sou vás nejvíc, stejně tak jako vztahy s příbuznými a přáteli. Proto často býváte organizátorkou oslav a sešlostí. Výborně vaříte, pečete a potrpíte si na vše domácí, od marmelád až po dekorace.

Vaše stinná stránka: Máte tendenci se uzavírat v své osobní „bublině“. A to vás zbytečně omezuje. Zkuste občas udělat něco mimo svůj stereotyp, posune vás to dál...

Lepší prádlo pro vás: Slušet vám budou kalhotky s elastickou krajkou, která je komfortnější na nošení a nemá zbytečné švy.



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