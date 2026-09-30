Staří Číňané věřili, že obličej je mapou lidské duše a že z něj lze vyčíst povahu člověka. Na tomto základě vzniklo tradiční umění čtení z obličeje mien shiang, které se využívalo zejména při volbě životního partnera. Mistři tváře tak porovnávali jednotlivé části obličeje a z nich odvozovali povahové vlastnosti konkrétního jedince.
Zatímco z očí a obočí se dalo odhadnout, do jaké míry je člověk věrný nebo žárlivý, nos byl jasným ukazatelem imunity. Důležitou roli v této typologii hrály také rty, byly symbolem plodnosti, emocí a komunikace, tedy toho, co je pro dobré vztahy zásadní. Tak schválně, co prozradí vaše rty o vás?
Plné rty Pečovatelé se srdcem na dlani
Pokud máte od přírody plné rty, jste v čínské obličejové typologii považováni za rozené pečovatele. Máte velmi silnou intuici a dokážete rozpoznat, kdy někomu v okolí není dobře. Vaše schopnost vcítit se do druhých vás vede k touze pomáhat, ať už dobrým slovem, nasloucháním nebo prakticky. Nesnášíte nespravedlnost, při které je jakkoliv ubližováno slabším.
Vaše kariéra: Máte srdečnou a vřelou povahu, proto býváte v kolektivu velmi oblíbení. Nejlépe se uplatníte v „pomáhajících profesích“ – ať už jde o zdravotnictví, charitu, psychologii nebo sociální práci. Nepracujete jen proto, abyste si vydělali „balík“, ale potřebujete vědět, že vaše práce má smysl.
Láska a vztahy: Jste věrní a oddaní a dokážete pro své blízké udělat první poslední. Budujete svůj domov, aby byl bezpečným zázemím nejen pro vašeho manžela a děti, ale pro všechny, kteří vaši pomoc potřebují.
Dobrá rada nakonec: Vaše dobrota je ohromující, přesto nezapomínejte, že máte také vlastní potřeby a přání, která byste neměli odkládat „na potom“... Běžně se totiž stává, že lidé se „spasitelskou duší“ celý život zasvětí pomoci druhým a na vlastní štěstí jim nezbyde energie a pak už ani čas.