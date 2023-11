Léky, make-up nebo parfém. Tyto věci do koupelny nikdy neukládejte

Pokud se zeptáte Čecha, zda má raději sprchu nebo vanu, zvolí zpravidla první možnost. Sprcha je rychlejší a šetrnější k přírodě i k peněžence, zatímco koupel ve vaně představuje uklidňující rituál, který si žádá dostatek času.

Hygiena je často spojována s relaxací, ale i s vyšší teplotou a vlhkostí vzduchu. A to je problém nejen pro koupelnové vybavení, ale i věci, které jsou v tomto „očistném svatostánku“ skladovány. Odborníci proto doporučují určité propriety do koupelny vůbec nedávat, aby se předešlo jejich znehodnocení. A jaké to jsou?

Vitaminy a léky

Brát pravidelně tabletky je otrava. Člověk na to musí myslet, jenže občas zkrátka zapomene a pak už je těžké navázat na zavedený rytmus. Spousta lidí si tak ukládá pilulky na místo, kde je nepřehlédnou, třeba do koupelny na poličku, hned vedle zubních kartáčků, které denně používají. Což o to, mít prášky na očích je prima. Koupelnové klima se ale může na kvalitě léků či doplňků stravy vážně podepsat.

Podle lékárníků by měly být nejčastěji skladovány při 20 až 25 °C. V koupelně však mnohdy bývá vyšší teplota i vlhkost, což může kvalitu a účinnost léků zásadně ovlivnit. Nezřídka se pak stává, že expirují ještě před datem uvedeným na krabičce.

Co dělat jinak: Každý lék vyžaduje jiné skladování, proto si pečlivě přečtěte příbalový leták. Obecně se medicína uchovává v suchu, chladu a temnu. Ideálním místem je šuplík nebo krabice daleko od okna, protože ani sluneční svit tabletkám neprospívá. Některé přípravky naopak vyžadují chladnější klima a nechávají se v ledničce. Ať tak či onak, pokud zjistíte, že léky změnily barvu nebo mají na povrchu flíčky, raději je nepoužívejte. Totéž platí také u sirupů, které při expiraci žluknou a mění svou originální chuť i vůni.