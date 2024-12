Vztek k životu patří, neduste ho. Ale pozor, ať vás zbytečně neohrozí

Je to jedna ze základních lidských emocí a život bez něj by byl divný. Vztek nám totiž mnohdy velmi pomáhá. „Uvolňuje napětí i pocity frustrace a dokáže člověku zcela vyčistit hlavu,“ popisuje to psycholog Neel Burton.

Ale to všechno platí v situaci, kdy se jedná o jeho logicky podložený záchvat, který rychle přijde a stejně tak i odejde. „Pokud ale pramení z frustrace, je dlouhodobý a nedá se ho jen tak zbavit nebo se vrací s přímo úděsnou pravidelností, je to problém, který by měl každý řešit,“ dodává odborník.

Takový stav má totiž velmi negativní dopad na vaše zdraví. Jaký?

Okamžitě, jakmile tělo pozná přibližující se spouštěč vzteku, začne vylučovat stresové hormony.

„To ochromí činnost srdce, které nedokáže tak snadno pumpovat krev do organismu,“ varuje lékařka Allison Young a pokračuje: „Nejenže to zvyšuje krevní tlak, ale také riziko srdečního infarktu, mrtvice anebo také metabolického syndromu.“ A s tím si není radno zahrávat.

Kazí zažívání

Mnoho studií už prokázalo, že mozek a střeva jsou v neustálém kontaktu. A když je první vzteklý, druhé to odnesou se vším všudy. „Nervový systém má totiž přímý vliv na to, jak tělo zpracovává potravu, i když by to mnohý neřekl,“ popisuje to expertka.

Pozor na duši Jak už jsme naznačili, nejen tělo zbytečným vztekem trpí. Ten může prohloubit stávající špatné psychické stavy jako třeba sebepodceňování, úzkosti nebo deprese. Dokonce je může i vyvolat. Navíc způsobuje často jeden nebezpečný jev. „Člověk se za jeho výbuchy posléze stydí. Tím se může začít vědomě izolovat od ostatní společnosti a zavalovat se výčitkami. A to nikdy neznamená nic dobrého,“ varuje psycholog Timothy Legg.

Když ho tedy něco ochromí, je jasné, že zažívání trpí. „Někdy se vše projeví nepříjemnou zácpou a nadýmáním, jindy je to úplně pravý opak,“ popisuje lékař A. J. Pasricha a pokračuje: „Rozhodně se dá počítat s bolestí břicha a takzvaným žaludkem na vodě.

Nenechá vás spát

Nejenže se vám bude s pocitem vzteku nebo po jeho velkém výbuchu hůř usínat. Ale když už se vám to povede, pravděpodobně se budete celou noc budit a vaše mysl si neodpustí ani děsivé noční můry.

„A jak známo, nedostatek spánku velmi razantně snižuje lidskou imunitu, což se vám v tomto období může vymstít. Také zvyšuje náchylnost organismu k infekci,“ varuje lékařka Allison Young. Proto se nevztekejte a zkuste vždycky zůstat nad věcí. Nic lepšího pro sebe nemůžete udělat.