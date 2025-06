Co je NUKO Carboxy Therapy a jak funguje?

Když masku aplikujete nanesením silné vrstvy gelu přímo na obličej a na zmíněnou vrstvu gelu přiložíte speciální suchou masku, dojde k reakci, při níž se začne uvolňovat oxid uhličitý. Ten začne pronikat do nejsvrchnějších vrstev pleti.

Pokožka okamžitě rozpoznává přítomnost CO 2 a vyhodnotí ji jako signál, kdy je zapotřebí zvýšit přísun kyslíku (O 2 ). Právě touto reakcí se zrychlí mikrocirkulace krevního oběhu v dané oblasti. Zvýšený krevní oběh znamená více kyslíku, což je přesně to, co pleť potřebuje k regeneraci a oživení. Jedná se o reakci těla, která je mu zcela přirozená.

Kouzelnický trik s vlastním tělem

Velmi zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o takový malý trik s naším vlastním tělem, které reaguje skutečně na ty nejzákladnější procesy. CO 2 totiž donutí naši pleť, aby začala rychleji přivádět kyslík do pokožky. Při tomto procesu se tak CO 2 stává klíčem doslova k probouzení naší pleti, protože ji tímto procesem omladí a osvěží. Právě proto karboxyterapie pomáhá nejen proti vráskám, ale také zlepšuje celkovou texturu a vzhled pleti.

Proč je NUKO Carboxy Therapy tak výjimečná?

Jedním z důvodů, proč si korejská karboxyterapie NUKO Carboxy Therapy získává stále větší oblibu, je její schopnost působit na pokožku bez nutnosti invazivních zákroků. Žádný botox, jehly, nebo jiná nepříjemná procedura či bolest známá z estetických klinik, kdepak. Karboxyterapie je pleťová maska vykonávající svou práci do třiceti minut.

NUKO Carboxy Therapy je skvělou volbou pro ženy hledající okamžitou a bezesporu účinnou péči o pleť, ale zároveň se chtějí vyhnout drastickým zásahům z estetických klinik. Tato korejská karboxyterapie nejenže okysličuje pleť, ale také jí pomáhá zpevnit její strukturu, zlepšuje hydrataci a zanechává pleť hedvábně jemnou s redukcí vrásek.

Vaše zkušenosti

Ženy, které již tuto masku použily, byly překvapeny její funkčností. Přeci jen se jedná o novinku na českém trhu, se kterou si ženy zkušenost teprve získávají. Monika z Českých Budějovic po zkušenosti s pleťovou maskou NUKO Carboxy Therapy dokonce napsala: „Tohle sem vozte po kamionech!“ Bára poslala zprávu, ve které píše, že „Vrásky, které jsem měla na čele hrubé jako struhadlo, jsou po karboxyterapii najednou po přejetí prsty mnohem jemnější. Já na ty pleťové masky moc nebyla.“ Pokud budete mít s pleťovou maskou také první zkušenost, nezapomeňte si svou pleť před aplikací důkladně vyčistit od všech líčidel a make-upu.