Když se řekne závislost, představíme si nejspíš drogy, alkohol, hraní na automatech. Ale jako „módní“ choroba 21. století se ukazuje závislost na moderních technologiích.

Na jedné straně jsou velmi užitečné – umožňují nám být v neustálém kontaktu s druhými lidmi, sdílet naše názory, rychle komunikovat, okamžitě se dozvědět, co se děje kdekoli na světě.

Na druhé straně mohou škodit – u mnohých lidí nastává problém, pokud těchto výhod nemohou využívat, když nemají přístup k online aplikacím okamžitě.

Výzkumy ukazují, že nomofobie dnes zasahuje všechny věkové skupiny, nejvíc ale mladší generaci. Podle amerického průzkumu aplikace Visible by se až padesát procent dotázaných ve věku od 18 do 34 let raději na týden vzdalo pití kávy nebo mytí hlavy, než by bylo bez telefonu.

Odhaduje se, že různou intenzitou nomofobie už trpí víc než polovina všech uživatelů mobilních telefonů, tedy každý druhý – nejste to zrovna vy?

Co je nomofobie

Je to strach způsobený chorobnou závislostí na mobilu, obava z jeho ztráty, nedostupnosti signálu, vybité baterie, neustálá potřeba mít mobil u sebe, kontrolovat ho, reagovat na každý podnět, který z něj přijde.

Výraz pochází z anglického nomophobia – NO MObile PHOne foBIA (fobie z toho nemít mobilní telefon).

Jak to vidí odborník

Mnoho lidí začíná být nervózní již po deseti minutách, kdy svůj telefon nemohou zkontrolovat. Ti, kdo mají blízko k nomofobii, sledují mobil i každé čtyři minuty. Podle psychologa Ondřeje Pečeného z kliniky KAPPA je několik triků, které vám mohou pomoci závislost potlačit:



Projevy a následky * Potřeba neustále kontrolovat mobil má za následek nesoustředěnost a neschopnost koncentrovat se na jeden úkol, což se přenáší do různých oblastí života.

* Ztráta telefonu, jeho vybití, nemožnost připojit se na wi-fi či data způsobuje značný psychický i fyzický stres. Objevit se mohou až fyzické bolesti, například žaludeční nevolnost či bolesti hlavy. * Při nemožnosti kontrolovat neustále telefon roste podrážděnost až agrese. * Dalším projevem je přerušovaný spánek a buzení se v noci, abyste zkontrolovali svůj telefon, což se projevuje na tělesné i duševní kondici. * Až fatální je psaní esemesek při řízení auta. Problémy ale vznikají i při chůzi, kdy vám častá kontrola mobilu znemožňuje sledovat okolí a situaci kolem sebe.

1. Stanovte si chvíle, které budete trávit bez technologií po ruce, například si zakažte technologie v ložnici před spaním a během spánku. Ideální je alespoň hodinu před spaním mobil vůbec nepoužívat.

2. Pokud se potřebujete soustředit na nějakou práci, odstraňte telefon ze svého zorného pole nebo jej otočte displejem dolů tak, abyste na něj neviděli a „nesváděl vás“.

3. Používejte i alternativní (analogové) zdroje informací – autoatlasy, plány měst, knihy.

4. Vypněte všechny notifikace na aplikacích nebo využívejte jejich nastavení k tomu, abyste to byli vy, kdo rozhoduje o tom, kdy a co si přečtete.

5. Zapínejte datové připojení jen tehdy, když je opravdu potřebujete. Příjemným vedlejším efektem je, že vám alespoň baterie vydrží výrazně déle.