Ano, o citrusech je známé, že obsahují velké množství vitaminu C, antioxidantů, pektinů a esenciálních kyselin, které vaše tělo pročistí od všech jedů a toxinů. A nejen to, zároveň bojují proti zánětům, vyhladí kůži a nastartují trávení, aby fungovalo na sto procent.
Jak tento citrusový detox můžete využít?
Voda s citronem
Proč do toho jít: Citronová voda vyrovnává pH vašeho těla. Navíc čistí játra, povzbuzuje trávení, imunitu i vstřebávání živin a to je přesně to, co potřebujete. Pokud budete citronovou vodu pít pravidelně, tak omladíte pleť a podpoříte hubnutí.
Jak na to: Vymačkejte šťávu z půlky citronu a smíchejte ji s 250 ml teplé vody. Pozor, voda nesmí být příliš horká, aby se neznehodnotil kýžený vitamin C! Nápoj pijte ráno nalačno, případně si ho dopřejte jako osvěžující doušek před jídlem. Podpoří trávení tučnějšího oběda či večeře.
Tina doporučuje: Citron může poleptat zubní sklovinu, šťávu proto pijte raději brčkem. Jakmile drink vypijete, pořádně si vypláchněte ústa.