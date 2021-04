Základní fakta o cukru Tuhle sladkou složku obsahuje mnoho potravin, a to často ve velkém množství. Ale jak to poznat? Je skutečně možné získat závislost na cukru? Různé podoby sladkého

Cukr se nemusí vyskytovat v seznamu ingrediencí potravin jen pod tímhle označením. Často se také skrývá pod jiným pojmenováním. V zásadě platí, že vše, co má v názvu „-óza“ nebo „sirup“, je cukr. Čím víc takových označení mezi použitými složkami je, tím víc cukru potravina obsahuje. Vyplatí se proto pozorně si přečíst seznam složení. Nejspíš budete dost překvapení. Jednotlivé složky seřazeny sestupně dle obsahu, tzn. že složka, které je ve výrobku nejvíce, je na prvním místě. Čím dříve tedy ve složení narazíte na cukr, tím více ho ve výrobku bude. Pozor na závislost

Ano, skutečně můžeme být na cukru závislí. Při jeho konzumaci stoupá hladina krevního cukru a organismus vylučuje inzulin. Jestliže jsou hodnoty cukru v krvi kvůli jeho nadměrnému příjmu stále zvýšené, přestává účinkovat hormon leptin, signalizující nasycení. Nedostavuje se tak už pocit sytosti a člověk jí víc, než by měl. Výzkumy kromě toho prokázaly, že cukr působí na centrum odměňování v mozku a má tedy ještě další efekt – zesiluje vznik závislosti. Třeba i populární raw tyčinky z datlí nebo sušeného ovoce a ořechů nejsou doslazované, ale obsah cukru bývá velmi vysoký. Co byste měla vědět

Platí zásada, že čím složitějším zpracovatelským procesem cukr projde, tím je nezdravější. Surový hnědý cukr například ještě obsahuje minerální látky z cukrové řepy či cukrové třtiny, protože je rafinovaný jenom částečně. Po celém světě rozšířeným omylem je, že ovocný cukr je zdravější než jiné druhy. Také o něm platí, že se má konzumovat jen v malých dávkách. Banány a hroznové víno sice obsahují hodně vitaminů a cenných minerálních látek, ale jsou to úplné cukrové bomby, po nichž je také možné přibírat kila a tloustnout.