Zařaďte božská chia semínka. Jídlu dodají sytost a potřebnou vlákninu

Jsou zdravá, levná a chutná. Zařaďte je do svého jídelníčku a nebudete litovat! Chia semínka jsou cenným zdrojem vlákniny.


Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pytlíček chia semínek seženete v každé samoobsluze za pár desítek korun a věřte, že stojí za to je vyzkoušet.

Jde vlastně o semínka šalvěje hispánské, která po staletí s výhodou využívali aztéčtí indiáni jako zdroj životní síly a energie. V těchto drobných zrníčkách je totiž veliké množství vlákniny i bílkovin, omega 3 mastných kyselin a vápníku.

Dneska jsou chia semínka považovaná za superpotravinu, která podpoří vaše srdce, cévy, střeva i mozek, navíc vám dodá dá spoustu energie na celý den. Takže neváhejte a pravidelně je zařazujte do svého jídelníčku, přijdete jim na chuť!

Suchá, nebo namáčená?

Chia semínka můžete běžně konzumovat těmito třemi způsoby – můžete je namočit na půl hodiny do vody či mléka, a jakmile nabobtnají, lze je přidat do jogurtu nebo kaší.

Dají se ale jíst i „nasucho“, tedy formou posypky na saláty, obložené chleby, rýži nebo jiné přílohy. Jen pozor, v takovém případě chia semínka vždycky dostatečně zapijte, aby vám nezpůsobila nadýmání či zácpu.

Je možné přidávat je i do různých těst, kterým dodají strukturu, ale také výživový potenciál. Chcete-li podpořit vláčnost těsta na muffiny, koláče nebo perník, přidávejte namočená chia semínka. U slaných krekrů či pikantních sušenek se nebojte přisypat dávku semínek v suchém stavu.

Kouzlo skleničky

Správná dávka

Obecně se doporučuje sníst 25 g chia semínek denně, což odpovídá asi dvěma polévkovým lžícím. Jako začátečník to ale se semínky hned nepřehánějte, raději začněte u menšího množství, zhruba jedné polévkové lžíce denně.

Nejlepší bude, když si svou dávku „životní síly“ přimícháte do ranního jogurtu či kaše a budete pozorovat, jak tělo chia semínka přijme.

Jestli vás nebudou trápit pocity zácpy, nadýmání ani těžkého břicha, můžete množství semínek postupně zvyšovat.

Abyste na svou pravidelnou každodenní dávku chia semínek nezapomněli, nasypte je do průhledné skleničky a položte si ji na kuchyňskou linku, kde budou hezky na očích... Po ránu si přidejte jednu lžíci semínek do své snídaňové kaše a druhou začleňte do odpoledního salátu nebo smoothie. A máte denní dávku pokrytou!

Připravte si „univerzální směs“. Do větší sklenice nasypte tři díly chia semínek, dva díly mletého lněného semínka a jeden díl nasekaných ořechů (vyberte si ty, které máte rádi, například mandle, lískové nebo vlašské ořechy).

Směs promíchejte a používejte ji do jogurtu, kaší, na saláty nebo do smoothie.

Celozrnné banánové vafle

Na 6 kusů si připravte: 50 g kešu ořechů, 1 lžíci lněných semínek, 1 banán, 2 vejce, 30 g celozrnné žitné mouky, 1 lžičku jedlé sody, 1 větší lžičku chia semínek, 1 lžičku oleje + na potření perníkové koření, trochu mléka či vody na naředění ,2 kostky hořké čokolády Na dohotovení: 1 jablko, 2 hrsti nasekaných ořechů, med podle chuti

Dejte si pozor, když...

… trpíte zúžením jícnu, střevním onemocněním nebo v případě, že berete léky na ředění krve. Vyšší příjem omega 3 mastných kyselin může způsobovat problémy při krevní srážlivosti.

Postup: Kešu s lněnými semínky rozmixujte v mixéru najemno. Přidejte banán, vejce, mouku, jedlou sodu, chia semínka, lžičku oleje, perníkové koření dle chuti a znovu krátce promixujte.

Těsto nařeďte mlékem, aby bylo hustší konzistence, než má těsto na palačinky. Nakonec přidejte najemno nasekanou čokoládu a promíchejte.

Vaflovač potřete olejem, aby se vám těsto nelepilo. Pak už ho jen postupně nalévejte do vaflovače a tvořte jednotlivé vafle.

Podávejte s čerstvým jablkem nakrájeným na plátky, nasekanými ořechy a jemně zakápnuté medem.

Chia pudink s kořením a ořechy



Na 12 porcí si připravte 100 g chia semínek, 400 ml mandlového mléka, 1 lžičku mleté skořice, špetku sušeného zázvoru, 50 ml javorového sirupu, dřeň z půlky vanilkového lusku.Na dohotovení: 100 g mandlového másla, 2 až 3 lžíce javorového sirupu, 40 g pekanových ořechů.

Postup: V misce spojte chia semínka s mandlovým mlékem, skořicí, zázvorem, sirupem a vanilkovou dření a nechte je asi na hodinku bobtnat. Poté je rozdělte na porce do misek a nechte do druhého dne odležet v chladničce.

Mandlové máslo (k mání v prodejnách se zdravou výživou) smíchejte společně s javorovým sirupem, rozetřete na povrch chia pudinku a vše posypte pekanovými ořechy. Ihned servírujte.

Článek vznikl pro časopis Tina.




