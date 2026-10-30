Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chcete mít letos pohodu na svahu!

Komerční sdělení   12:00

Chcete mít letos pohodu na svahu! | foto: Archiv: Relax World

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Ideální jsou pro to třeba tyto dva kousky výbavy, které vám ukáží nový pohled na zimní sport!

RELAX STEALTH PHOTO

Pohodlí, styl a skvělý výhled v každém oblouku.

Chcete mít letos pohodu na svahu!

Lyžařská helma STEALTH PHOTO spojuje elegantní design s chytrým fotochromatickým štítem, který se automaticky přizpůsobuje světelným podmínkám. Na slunci se ztmaví, při zatažené obloze zesvětlí a pomůže lépe rozeznat detaily terénu. Užijete si tak pohodovou jízdu bez výměny brýlí či štítu. Díky komfortnímu tvarování a dostatku místa pro dioptrické brýle si naplno vychutnáte každý den na svahu.

RELAX SENTINEL

Výrazný styl a pohodlí pro zimní dny na svahu.

Chcete mít letos pohodu na svahu!

Lyžařské brýle SENTINEL zaujmou výraznějším rámem, zrcadlovými zorníky a designovými pásky, které snadno sladíte s helmami RELAX. Měkká pěna s jemným mikroflísem se příjemně přizpůsobí obličeji a zajistí pohodlné usazení i při svižnější jízdě. Zorník odolný proti poškrábání se postará o spolehlivý výhled a promyšlený tvar nabídne dostatek prostoru také pro dioptrické brýle. Stylový společník pro celou sezonu.

Více informací: www.relaxworld.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtyři varianty podzimní módy. Vyzkoušejte tyto barevné outfity na míru

Ilustrační snímek

Podzimní móda postupně ovládá pulty obchodů i naše ulice. Také pátráte po aktuálních trendech, abyste jim přizpůsobily své outfity? Zkuste monochromatické podzimní barevné ladění.

Když tělo odmítá potraviny. Histaminová intolerance se hlásí kopřivkou

Ilustrační snímek

Představte si, že byste si nemohli dát tvrdé sýry, uzeniny ani kousek čokolády. Že je to neuvěřitelné? To je jen hrstka omezení, která musí dodržovat lidé s náročnou histaminovou intolerancí.

Usměvavá deprese schovává trápení. Jak ji poznat a jak s ní pracovat?

Ilustrační snímek

Usmívají se, pracují, starají se o druhé a na otázku, jak se mají, automaticky odpoví, že dobře. Uvnitř ale mohou bojovat s prázdnotou, vyčerpáním a beznadějí. Usměvavá deprese je zrádná právě proto,...

Nalaďte se na odstíny kávy, vína a lesa. Budete královnou podzimu

Hřejivý kardigan je pro podzimní počasí skvělou volbou. Knoflíky na přední...

Podzimní šatník letos hraje všemi odstíny kávy, vína i lesa. Do ulic se vracejí měkké kardigany, tvídová saka, manšestr i satén a dokazují, že pohodlí může mít stejný šmrnc jako elegance. Stačí...

Móda jako z mechu a kapradí. Oblečte se do zelené, podzimu moc sluší

Kabátek z hrubé pleteniny má klidnou barvu, nadčasový styl a dokáže přitáhnout...

Letošní podzim bude ve znamení hlubokých tónů zelené barvy. Ta vnese do našich šatníků klid, tajemství a trochu divoké přírody. Vyzkoušejte balzám pro duši a vneste do skříně trochu mechu a kapradí.

Chcete mít letos pohodu na svahu!

Komerční sdělení
Chcete mít letos pohodu na svahu!

Ideální jsou pro to třeba tyto dva kousky výbavy, které vám ukáží nový pohled na zimní sport!

30. října 2026

Nalaďte se na odstíny kávy, vína a lesa. Budete královnou podzimu

Hřejivý kardigan je pro podzimní počasí skvělou volbou. Knoflíky na přední...

Podzimní šatník letos hraje všemi odstíny kávy, vína i lesa. Do ulic se vracejí měkké kardigany, tvídová saka, manšestr i satén a dokazují, že pohodlí může mít stejný šmrnc jako elegance. Stačí...

30. října 2026  4:30

Móda jako z mechu a kapradí. Oblečte se do zelené, podzimu moc sluší

Kabátek z hrubé pleteniny má klidnou barvu, nadčasový styl a dokáže přitáhnout...

Letošní podzim bude ve znamení hlubokých tónů zelené barvy. Ta vnese do našich šatníků klid, tajemství a trochu divoké přírody. Vyzkoušejte balzám pro duši a vneste do skříně trochu mechu a kapradí.

29. října 2026

Když počítání oveček nestačí. Které přírodní metody opravdu fungují?

Ilustrační snímek

Počítáte každou noc ovečky? Nedaří se vám večer dlouho usnout, nebo se probouzíte v půlce noci a do rána už nezaberete? Zkuste těchto pár triků, třeba vám se špatným spánkem pomůžou…

28. října 2026  4:30

Čtyři varianty podzimní módy. Vyzkoušejte tyto barevné outfity na míru

Ilustrační snímek

Podzimní móda postupně ovládá pulty obchodů i naše ulice. Také pátráte po aktuálních trendech, abyste jim přizpůsobily své outfity? Zkuste monochromatické podzimní barevné ladění.

27. října 2026  4:30

Usměvavá deprese schovává trápení. Jak ji poznat a jak s ní pracovat?

Ilustrační snímek

Usmívají se, pracují, starají se o druhé a na otázku, jak se mají, automaticky odpoví, že dobře. Uvnitř ale mohou bojovat s prázdnotou, vyčerpáním a beznadějí. Usměvavá deprese je zrádná právě proto,...

26. října 2026  4:30

Parfém prozradí víc než slova. Na den zvolte svěží, osobnost ukažte v noci

Ilustrační snímek

Parfém je náš neviditelný podpis. Dokáže podtrhnout osobnost, naladit na správnou notu i připomenout krásné okamžiky. Jak ale poznat vůni, která bude opravdu naše? Záleží na osobnosti, příležitosti i...

25. října 2026  4:30

Krásná blond končí doma katastrofou. Zesvětlení přenechte profesionálům

Ilustrační snímek

Po zářivě blonďaté hřívě touží ženy tisíce let. Je symbolem sex appealu, mládí a výjimečnosti. Ne každá má ale to štěstí, aby se s blond vlasy narodila. Dosáhnout krásného odstínu je doma téměř...

24. října 2026  4:30

Když tělo odmítá potraviny. Histaminová intolerance se hlásí kopřivkou

Ilustrační snímek

Představte si, že byste si nemohli dát tvrdé sýry, uzeniny ani kousek čokolády. Že je to neuvěřitelné? To je jen hrstka omezení, která musí dodržovat lidé s náročnou histaminovou intolerancí.

23. října 2026  4:30

Přezujte se do podzimu. Obujete kozačky, nebo raději pánské polobotky?

S přezkami, cena 2199 Kč

Příchod podzimu s sebou každoročně přináší i obměnu botníku. Letos hrají prim přírodní odstíny, které snadno sladíte se všemi barvami, které máte ve skříni. Pro inspiraci si však módní návrháři zašli...

22. října 2026  4:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Doplňky módu pozvednou. Nemusíte hned obměnit šatník, někdy stačí málo

Model z kolekce F&F pro sezonu podzim/ zima 26 doplnily stylové sluneční brýle

Nástup nové sezony nemusí vždycky znamenat horečné nakupování nového oblečení. Je to čas, kdy je třeba dobře prohlédnout svou skříň a také zásobu doplňků.

21. října 2026

Sladké a ulepené devatero. Med je zázrakem pro pleť, dekolt i vlasy

Ilustrační snímek

Už královna Kleopatra věděla, že med omlazuje a zvlhčuje pleť. Proto ho používala při péči o své tělo i obličej. Využijte jeho sílu i při domácí kosmetické péči.

20. října 2026  4:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.