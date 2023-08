Charitativní panenky Kiwanis v Pasáži českého designu

Představujeme Kiwanis panenku – kamaráda pro děti v nemocnicích

Hlavním úkolem bílé látkové panenky je pomáhat malým pacientům v nemocnicích usnadnit jejich nelehkou situaci a dobu strávenou mimo domov bez rodičů, kamarádů a hraček. Zdravotníkům zase pomáhá navázat komunikaci s dětmi a třeba jim vysvětlit léčebný postup. Kiwanis panenka děti provází k operačnímu sálu, rehabilituje s nimi, je s nimi v nemocniční posteli i ve chvílích, kdy jsou samy a mají strach. Používá se i jako terapeutická pomůcka.

Na výrobě Kiwanis panenky spolupracuje mnoho dobrovolníků. Mezi ně patří i senioři, pro něž je zapojení do projektu způsobem, jak mohou být prospěšní. Podílejí se na výrobě Kiwanis panenek, které tak přinášejí radost a naplnění i jim samotným. „Doufáme, že se tomuto projektu, který v ČR a SR trvá již více než 20 let, bude dál dobře dařit a přinese ještě mnoho úsměvů,“ říká Lenka Janatová z ústeckého Kiwanis klubu, která projekt pro Českou republiku zaštiťuje.

Kiwanis panenky v Pasáži

„Být součástí podobného projektu a moct pomoci dobré věci je pro náš projekt samozřejmostí. Většina týmu Pasáže českého designu jsou ženy-maminky, proto je i náš přístup empatický,“ říká Hana Homolková, spoluautorka projektu PČD. „Sama mám celkem nedávnou zkušenost z pobytu se šestiletou dcerou v nemocnici, kdy jí byla operována tříštivá zlomenina lokte. Proto když nás oslovil Kiwanis s nápadem prezentovat jejich projekt Kiwanis panenky do nemocnic široké veřejnosti v naší pasáži, rádi jsme na to kývli a jsme rádi, že i my můžeme přispět k dalšímu zviditelnění tohoto smysluplného projektu.“ dodává Hana.

Srdečně vás zveme na Charitativní odpoledne s Kiwanis panenkou plné zábavy pro děti a rodiče v neděli 27. 8. od 15:00 do 18:00 v Pasáži českého designu.

V současné době probíhá výstava Kiwanis panenek v Pasáži českého designu (budova ČNB v Praze).